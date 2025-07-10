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Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах - 10.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах
Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:03+0300
2025-07-10T16:03+0300
2025-07-10T16:03+0300
экономика
общество
дмитрий востриков
руспродсоюз
яйца
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%. "Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов. Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года. "Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьёзного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведёт", - добавил Востриков. Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
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общество , дмитрий востриков, руспродсоюз, яйца
Экономика, Общество , Дмитрий Востриков, Руспродсоюз, яйца
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах
АКОРТ: стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%.
"Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов.
Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов.
Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года.
"Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьёзного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведёт", - добавил Востриков.
Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
Цены на яйца в России с 15 по 21 апреля снизились на 2,1%