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Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах

Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах - 10.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах

Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:03+0300

2025-07-10T16:03+0300

2025-07-10T16:03+0300

экономика

общество

дмитрий востриков

руспродсоюз

яйца

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%. "Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов. Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года. "Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьёзного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведёт", - добавил Востриков. Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.

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общество , дмитрий востриков, руспродсоюз, яйца