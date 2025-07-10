Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/akort-859370853.html
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах - 10.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах
Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T16:03+0300
2025-07-10T16:03+0300
экономика
общество
дмитрий востриков
руспродсоюз
яйца
https://cdnn.1prime.ru/img/77042/89/770428934_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_5b2b35afbe5d897512cb20bcbfdec6bb.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%. "Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов. Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов. Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года. "Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьёзного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведёт", - добавил Востриков. Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
https://1prime.ru/20250423/yaytsa-856971300.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77042/89/770428934_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_3fe27781eb899415ca9e900c811cc613.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , дмитрий востриков, руспродсоюз, яйца
Экономика, Общество , Дмитрий Востриков, Руспродсоюз, яйца
16:03 10.07.2025
 
Эксперт рассказал о снижении цен на яйца в магазинах

АКОРТ: стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя

© fotolia.com / Sea WaveЯйца
Яйца - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / Sea Wave
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость яиц в магазинах снижается вслед за отпускной ценой производителя, сетевая розница мало влияет на нее, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
В первую неделю июля продолжили снижаться цены на яйца - за отчетную неделю они подешевели на 2,3% после снижения на 1,6% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на яйца в России в июне подешевели на 6% по сравнению с маем. В первую неделю июля еще на 2,3%.
"Розничные цены снижаются вслед за отпускной ценой производителей - стоимость яйца диктует спрос и предложение, а не сетевая розница. Для ритейла яйцо - траффикообразующая категория, в которой розничные цены мало отличаются от закупочных", - сказал Богданов.
Он отметил, что куриные яйца дешевеют с начала года, в среднем розничные и закупочные цены в торговых сетях снизились в среднем более чем на 30%. "Средняя стоимость самого доступного куриного яйца в федеральной рознице сейчас составляет 67 рублей за десяток - в январе показатель был на уровне 99 рублей. В отдельных торговых сетях стоимость яйца начинается от 35-40 рублей за десяток", - добавил Богданов.
Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков в беседе с агентством добавил, что по данным на 6 июля средние розничные цены в России составили 88 рублей за десяток против 120 рублей за десяток в начале года.
"Как мы помним, ключевой причиной прошлого серьёзного роста цен на яйца был тот факт, что сети долгое время вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, сталкивая птицефабрики в биржевые торги на понижение цены. Если такая ситуация повторится, то ни к чему хорошему это не приведёт", - добавил Востриков.
Он отметил, что для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным.
Производство куриных яиц - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Цены на яйца в России с 15 по 21 апреля снизились на 2,1%
23 апреля, 19:39
 
ЭкономикаОбществоДмитрий ВостриковРуспродсоюзяйца
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала