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АКОРТ рассказала о снижении цен на продукты первой необходимости в июне

АКОРТ рассказала о снижении цен на продукты первой необходимости в июне - 10.07.2025, ПРАЙМ

АКОРТ рассказала о снижении цен на продукты первой необходимости в июне

Белокочанная капуста, свекла, ржаной хлеб и соль сильнее всего подешевели в месячном выражении в июне; в целом цены на 15 из 25 категорий продуктов первой... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:06+0300

2025-07-10T16:06+0300

2025-07-10T16:06+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Белокочанная капуста, свекла, ржаной хлеб и соль сильнее всего подешевели в месячном выражении в июне; в целом цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости снизились, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "В июне в торговых сетях снизились цены на 15 из 25 категорий продуктов первой необходимости. … Наиболее заметно в первом летнем месяце снизились цены на белокочанную капусту (-13%), поваренную соль (-7,9%), свёклу (-5,9%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-5,2%)", - говорится в сообщении. Также на 5% подешевели вермишель, говядина и гречневая крупа. Куриные яйца, рис и сахар-песок упали в цене на 3,3%. Снизилась стоимость и репчатого лука, молока, картофеля, сливочного и подсолнечного масла. Там добавили, что средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в июне составила 2,9%. По ценам ниже закупочных в сетевой рознице в июне продавались сахар-песок (-4,8%), морковь (-3,5%), тушка цыпленка-бройлера (-3,3%), подсолнечное масло (-2,7%) и свекла (-1%). При этом наиболее заметный рост закупочных цен в июне торговые сети зафиксировали на чёрный байховый чай - 17,2%, сезонные яблоки - 6,8%, морковь - 4,5% и пшеничную муку - 4%.

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общество