https://1prime.ru/20250710/altaj-859346512.html

На Алтае рассказали о банном ренессансе

На Алтае рассказали о банном ренессансе - 10.07.2025, ПРАЙМ

На Алтае рассказали о банном ренессансе

Республика Алтай переживает банный ренессанс, на пике популярности - сибирские бани на дровах, в формате "банного чана" или "бани по-черному", висячие бани с... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T06:52+0300

2025-07-10T06:52+0300

2025-07-10T06:52+0300

общество

алтай

"яндекс.путешествия"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859346512.jpg?1752119526

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Республика Алтай переживает банный ренессанс, на пике популярности - сибирские бани на дровах, в формате "банного чана" или "бани по-черному", висячие бани с панорамными окнами в горах, а также парные с авторскими ритуалами, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". "Алтай переживает настоящий банный ренессанс. За последние несколько лет регион стал не только точкой притяжения для любителей природы, но и центром нового банного туризма. Причины кроются в уникальном сочетании природных условий, культурных традиций и текущих запросов аудитории на перезагрузку без отрыва от аутентики", - говорится в сообщении. "На пике популярности - сибирские бани на дровах, часто в формате "банного чана" или "бани по-черному". Особый интерес вызывают висячие бани с панорамными окнами в горах, а также мобильные парные, которые можно разместить у подножия перевала или на берегу Катуни", - добавили в сервисе. При этом в "Яндекс Путешествиях" заметили, что гостям важны не только интерьер и жара, но и философия места. "В ходу - банные комплексы с индивидуальным мастером и продуманной программой на 2-3 часа: с растиранием алтайским медом, обливанием настоями трав и отдыхом в кедровой избе", - подчеркнули в сообщении. НОВЫЕ ФОРМАТЫ БАННОГО ОТДЫХА По данным компании, на смену стандартным процедурам с вениками приходят авторские ритуалы: банные церемонии с саундхилингом (звукотерапия), ароматерапией, мастер-классами по дыханию и работой с травами. Некоторые комплексы на Алтае сотрудничают с этнографами: парения на стыке культуры подкрепляются погружением в банную историю, уточнили в сервисе. В "Яндекс Путешествиях" сообщают, что на Алтае активно развивается коллективный формат - банные фестивали и клубы, где можно не только попариться, но и пообщаться, поучаствовать в квестах и даже стендапе. "Например, в июле традиционно пройдет фестиваль "‎БАЙАНА" на Горном Алтае, который не в первый раз соберет банных фанатов со всей страны. А на летнем фестивале "‎Сибирская масленица" можно будет увидеть открытие банного городка и поучаствовать в "банных вечерках" - концертах с народными выступлениями", - рассказали в сервисе. Эксперты отметили, что появляются и проекты, где парение сочетается с эстетикой и искусством - бани как арт-пространства. "Интерьеры парных оформлены в стиле минимализма или вдохновлены алтайским зодчеством, используют природные материалы и авторский свет. После парения можно попасть в зону чтения, просмотра коротких видео, прослушивания лекций по психологии и философии. Это формат для тех, кто ищет не только отдых, но и расширение кругозора", - говорится в сообщении. Еще одна новая тенденция - банные гастровечера. "После парения гостям подают локальные блюда: настои из шиповника и иван-чая, алтайский мед, дикоросы, фермерский сыр. Некоторые места готовят дегустации крафтовых чаев или проводят "банные ужины" с живым огнем и блюдами из печи", - рассказали в сервисе. По данным "Яндекс Путешествий", туристический спрос этим летом на Республику Алтай среди россиян вырос на 94% по сравнению с предыдущим годом. Также регион вошел в топ этого лета по растущему интересу среди семейных поездок - спрос по ним увеличился на 112%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , алтай, "яндекс.путешествия"