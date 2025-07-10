https://1prime.ru/20250710/animals-859377654.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных

Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных до 500 | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T19:53+0300

2025-07-10T19:53+0300

2025-07-10T19:53+0300

общество

госдума

домашние животные

https://cdnn.1prime.ru/img/83151/51/831515101_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_da5d08d0a931a09784424d26a5ad43b0.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных до 500 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается увеличить размеры штрафов, налагаемых на граждан, до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – до трехсот тысяч рублей, на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания. Штрафы предлагается повысить за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов, деятельности по обращению с животными без владельцев, а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности до трех лет. В документах отмечается, что законопроект является логичным продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных, а также что правительство России поддерживает проект при условии его доработки с учетом замечаний.

https://1prime.ru/20250604/pet-858164083.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , госдума, домашние животные