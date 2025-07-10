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В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных
Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных до 500 | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T19:53+0300
2025-07-10T19:53+0300
общество
госдума
домашние животные
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных до 500 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается увеличить размеры штрафов, налагаемых на граждан, до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – до трехсот тысяч рублей, на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания. Штрафы предлагается повысить за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов, деятельности по обращению с животными без владельцев, а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности до трех лет. В документах отмечается, что законопроект является логичным продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных, а также что правительство России поддерживает проект при условии его доработки с учетом замечаний.
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общество , госдума, домашние животные
Общество , Госдума, домашние животные
19:53 10.07.2025
 
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение правил содержания животных

В Госдуму внесли проект о штрафах за несоблюдение правил содержания домашних животных

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТренировка собак охотничьих пород
Тренировка собак охотничьих пород - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных до 500 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается увеличить размеры штрафов, налагаемых на граждан, до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – до трехсот тысяч рублей, на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов, предусмотренные действующим законодательством размеры штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных, а также требований к содержанию домашних животных не обеспечивают должного воспитательного воздействия на правонарушителей и не позволяют достигнуть целей административного наказания.
Штрафы предлагается повысить за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов, деятельности по обращению с животными без владельцев, а также за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу.
Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности до трех лет.
В документах отмечается, что законопроект является логичным продолжением разрабатываемого комплекса мер по защите граждан от агрессии и нападений безнадзорных животных, а также что правительство России поддерживает проект при условии его доработки с учетом замечаний.
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ОбществоГосдумадомашние животные
 
 
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