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Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом
Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом - 10.07.2025, ПРАЙМ
Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом
Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T18:52+0300
2025-07-10T18:52+0300
2025-07-10T18:52+0300
общество
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat. Швеция и Эстония ранее подписали соглашение об аренде тюремных мест, по которому Стокгольм сможет арендовать в эстонской тюрьме в Тарту 400 камер для 600 заключенных. "По просьбе министра Леены Мери министерство юстиции выясняет, может ли Финляндия арендовать тюремные места за рубежом и отправлять заключенных прежде всего в Эстонию", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, переговоры с эстонским минюстом по этому вопросу уже состоялись. Министр юстиции Финляндии поручила возглавляемому ведомству изучить, какие законодательные поправки потребуются, чтобы заключить соглашение об аренде тюремных мест, а также возможно ли это сделать в рамках действующего законодательства. По данным Helsingin Sanomat, финские тюрьмы заполнены на 90%, в 2025 году этот показатель вырастет до 108%.
https://1prime.ru/20250609/estoniya-858336284.html
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общество , финляндия, швеция, эстония
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ
Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом
Helsingin Sanomat: Финляндия изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat.
Швеция и Эстония ранее подписали соглашение об аренде тюремных мест, по которому Стокгольм сможет арендовать в эстонской тюрьме в Тарту 400 камер для 600 заключенных.
"По просьбе министра Леены Мери министерство юстиции выясняет, может ли Финляндия арендовать тюремные места за рубежом и отправлять заключенных прежде всего в Эстонию", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, переговоры с эстонским минюстом по этому вопросу уже состоялись. Министр юстиции Финляндии поручила возглавляемому ведомству изучить, какие законодательные поправки потребуются, чтобы заключить соглашение об аренде тюремных мест, а также возможно ли это сделать в рамках действующего законодательства.
По данным Helsingin Sanomat, финские тюрьмы заполнены на 90%, в 2025 году этот показатель вырастет до 108%.
Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции