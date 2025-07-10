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Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом
Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом - 10.07.2025, ПРАЙМ
Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом
Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T18:52+0300
2025-07-10T18:52+0300
общество
финляндия
швеция
эстония
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat. Швеция и Эстония ранее подписали соглашение об аренде тюремных мест, по которому Стокгольм сможет арендовать в эстонской тюрьме в Тарту 400 камер для 600 заключенных. "По просьбе министра Леены Мери министерство юстиции выясняет, может ли Финляндия арендовать тюремные места за рубежом и отправлять заключенных прежде всего в Эстонию", - говорится в сообщении. Как уточняет издание, переговоры с эстонским минюстом по этому вопросу уже состоялись. Министр юстиции Финляндии поручила возглавляемому ведомству изучить, какие законодательные поправки потребуются, чтобы заключить соглашение об аренде тюремных мест, а также возможно ли это сделать в рамках действующего законодательства. По данным Helsingin Sanomat, финские тюрьмы заполнены на 90%, в 2025 году этот показатель вырастет до 108%.
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общество , финляндия, швеция, эстония
Общество , ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ
18:52 10.07.2025
 
Финляндия задумалась об аренде мест в тюрьмах за рубежом

Helsingin Sanomat: Финляндия изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом

© fotolia.com / photo 5000Тюрьма
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / photo 5000
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос аренды тюремных мест за рубежом по примеру Швеции, сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat.
Швеция и Эстония ранее подписали соглашение об аренде тюремных мест, по которому Стокгольм сможет арендовать в эстонской тюрьме в Тарту 400 камер для 600 заключенных.
"По просьбе министра Леены Мери министерство юстиции выясняет, может ли Финляндия арендовать тюремные места за рубежом и отправлять заключенных прежде всего в Эстонию", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, переговоры с эстонским минюстом по этому вопросу уже состоялись. Министр юстиции Финляндии поручила возглавляемому ведомству изучить, какие законодательные поправки потребуются, чтобы заключить соглашение об аренде тюремных мест, а также возможно ли это сделать в рамках действующего законодательства.
По данным Helsingin Sanomat, финские тюрьмы заполнены на 90%, в 2025 году этот показатель вырастет до 108%.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Эстония будет размещать в Тартуской тюрьме заключенных из Швеции
9 июня, 15:33
 
ОбществоФИНЛЯНДИЯШВЕЦИЯЭСТОНИЯ
 
 
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