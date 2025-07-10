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Франция планирует усилить военное присутствие в Арктике
Франция планирует усилить военное присутствие в Арктике - 10.07.2025, ПРАЙМ
Франция планирует усилить военное присутствие в Арктике
Франция планирует усилить военно-политическое присутствие в Арктике и нарастить оборонный потенциал для действий в регионе, говорится в стратегии Минобороны... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T20:29+0300
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ПАРИЖ, 10 июл - ПРАЙМ. Франция планирует усилить военно-политическое присутствие в Арктике и нарастить оборонный потенциал для действий в регионе, говорится в стратегии Минобороны страны по Арктике, опубликованной в четверг на сайте ведомства. "Франция должна обеспечить усиление своего присутствия и своих военных возможностей в Арктике. Цели ясны: позволить вооруженным силам эффективно развертываться в этой зоне", - говорится в тексте стратегии. Отмечается, что развитие военных мощностей предполагает адаптацию к арктическим условиям, чтобы существовала возможность "работать и сражаться в направлении Арктики, на ее территории и изнутри". Помимо этого, военное ведомство ставит себе целью способствовать вместе с союзниками стабильности в регионе, а также обеспечить для Франции и Европы свободу действий на общем пространстве как в коммерческой, так и в военной сфере. Для достижения этих целей Франция планирует повысить легитимность участия в региональной повестке, развивать двусторонние отношения с северными странами в рамках НАТО и ЕС. Кроме того, страна запустит инвестиции в специальные технологии, чтобы адаптировать оборудование к экстремальным условиям Арктики. "Французская стратегия также вписывается в логику ощутимой поддержки суверенитета арктических государств, которым она предлагает оборонный потенциал и оперативное партнерство, тем самым способствуя стабильности и устойчивости региона", - сказано в документе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
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общество , мировая экономика, арктика, франция, европа, сергей лавров, нато, ес
Политика, Общество , Мировая экономика, АРКТИКА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Сергей Лавров, НАТО, ЕС
Франция планирует усилить военное присутствие в Арктике
Франция планирует усилить военное присутствие в Арктике и нарастить оборонный потенциал
ПАРИЖ, 10 июл - ПРАЙМ. Франция планирует усилить военно-политическое присутствие в Арктике и нарастить оборонный потенциал для действий в регионе, говорится в стратегии Минобороны страны по Арктике, опубликованной в четверг на сайте ведомства.
"Франция должна обеспечить усиление своего присутствия и своих военных возможностей в Арктике. Цели ясны: позволить вооруженным силам эффективно развертываться в этой зоне", - говорится в тексте стратегии.
Отмечается, что развитие военных мощностей предполагает адаптацию к арктическим условиям, чтобы существовала возможность "работать и сражаться в направлении Арктики, на ее территории и изнутри".
Помимо этого, военное ведомство ставит себе целью способствовать вместе с союзниками стабильности в регионе, а также обеспечить для Франции и Европы свободу действий на общем пространстве как в коммерческой, так и в военной сфере.
Для достижения этих целей Франция планирует повысить легитимность участия в региональной повестке, развивать двусторонние отношения с северными странами в рамках НАТО и ЕС. Кроме того, страна запустит инвестиции в специальные технологии, чтобы адаптировать оборудование к экстремальным условиям Арктики.
"Французская стратегия также вписывается в логику ощутимой поддержки суверенитета арктических государств, которым она предлагает оборонный потенциал и оперативное партнерство, тем самым способствуя стабильности и устойчивости региона", - сказано в документе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
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