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Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за биржами США

Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за биржами США - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за биржами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:12+0300

2025-07-10T08:12+0300

2025-07-10T08:12+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно поднимаются вслед за динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,36%, до 3 505,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,1%, до 2 099,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,06%, до 23 907 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,09%, до 3 167,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,67%, до 8 595,7 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,57%, до 39 594 пунктов. Инвесторы в Азии принимают во внимание закрытие торгов среды в плюсе на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 0,94%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,49% и 0,61% соответственно. Мировые рынки понимают, что еще есть возможность для переговоров, даже в случае введения импортных пошлин со стороны США, существует возможность их отмены в ближайшие месяцы или год, считает глава макростратегий в Азии SMBC Джефф Нг (Jeff Ng), мнение которого передает агентство Рейтер. При этом рынок технологий обратил внимание, что крупнейший игрок, американский разработчик графических процессоров Nvidia, стал первой в истории компанией, чья капитализация превысила 4 триллиона долларов.

https://1prime.ru/20250709/birzhi-859325220.html

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общество , азия, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite