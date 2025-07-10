Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном выросли вслед за техсектором США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250710/atr--859358265.html
Фондовые индексы АТР в основном выросли вслед за техсектором США
Фондовые индексы АТР в основном выросли вслед за техсектором США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном выросли вслед за техсектором США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, кроме японского Nikkei 225, на росте техсектора США до... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:56+0300
2025-07-10T11:56+0300
экономика
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
nikkei 225
shenzhen composite
hang seng index
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5d52266be06de7a000b338c1ee6656df.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, кроме японского Nikkei 225, на росте техсектора США до рекорда, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,48%, до 3 509,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 2 107,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 24 028,37 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,58%, до 3 183,23 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,59%, до 8 589,2 пункта. Сократился лишь японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 39 646,36 пункта. Способствовало росту индексов Азии увеличение стоимости акций техсектора США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в среду вырос на 0,94%, обновив в ходе торгов исторический рекорд. В то же время американский разработчик графических процессоров Nvidia в среду стал первой компанией, чья капитализация достигла отметки в 4 триллиона долларов. Инвесторы обратили внимание и на внутренние новости. Так, центробанк Южной Кореи ранее в четверг ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5% после майского снижения с 2,75%. Текущее значение ставки в 2,5% - самое низкое с августа 2022 года. Цены производителей (PPI) Японии в июне, по предварительной оценке, поднялись на 2,9% в годовом выражении и снизились на 0,2% в месячном, что полностью совпало с прогнозами. На динамику японского индекса могли повлиять корпоративные новости. Акции компании Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, подешевели в Токио на 0,89%. Так, выручка компании в третьем квартале 2024-2025 фингода (завершился 31 мая) выросла на 7,7% в годовом выражении, до 826,5 миллиарда иен (5,6 миллиарда долларов), операционная прибыль за квартал поднялась на 1,4% в годовом исчислении, до 146,7 миллиарда иен (около 1 миллиарда долларов), что оказалось ниже прогноза в 153,8 миллиарда иен.
https://1prime.ru/20250710/atr--859347817.html
сша
азиатско-тихоокеанский регион
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/33/833333351_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1f47e7013403b247ecbc7a924078893.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, азиатско-тихоокеанский регион, азия, nikkei 225, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite
Экономика, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, АЗИЯ, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite
11:56 10.07.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном выросли вслед за техсектором США

Биржи АТР в четверг преимущественно выросли на росте техсектора США до рекорда

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличились, кроме японского Nikkei 225, на росте техсектора США до рекорда, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,48%, до 3 509,68 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 2 107,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 24 028,37 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,58%, до 3 183,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,59%, до 8 589,2 пункта. Сократился лишь японский Nikkei 225 - на 0,44%, до 39 646,36 пункта.
Способствовало росту индексов Азии увеличение стоимости акций техсектора США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, в среду вырос на 0,94%, обновив в ходе торгов исторический рекорд.
В то же время американский разработчик графических процессоров Nvidia в среду стал первой компанией, чья капитализация достигла отметки в 4 триллиона долларов.
Инвесторы обратили внимание и на внутренние новости. Так, центробанк Южной Кореи ранее в четверг ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 2,5% после майского снижения с 2,75%. Текущее значение ставки в 2,5% - самое низкое с августа 2022 года.
Цены производителей (PPI) Японии в июне, по предварительной оценке, поднялись на 2,9% в годовом выражении и снизились на 0,2% в месячном, что полностью совпало с прогнозами.
На динамику японского индекса могли повлиять корпоративные новости. Акции компании Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, подешевели в Токио на 0,89%. Так, выручка компании в третьем квартале 2024-2025 фингода (завершился 31 мая) выросла на 7,7% в годовом выражении, до 826,5 миллиарда иен (5,6 миллиарда долларов), операционная прибыль за квартал поднялась на 1,4% в годовом исчислении, до 146,7 миллиарда иен (около 1 миллиарда долларов), что оказалось ниже прогноза в 153,8 миллиарда иен.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за биржами США
08:12
 
ЭкономикаСШААзиатско-Тихоокеанский регионАЗИЯNikkei 225Shenzhen CompositeHang Seng IndexNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала