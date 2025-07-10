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Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США
Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США
Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:13+0300
2025-07-10T12:13+0300
2025-07-10T12:13+0300
общество
вашингтон
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сергей рябков
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный. Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик, есть определенные идеи, как действовать дальше. Я думаю, когда мы определимся со сроками следующего раунда двусторонних консультаций по "раздражителям", будет понятнее, с чем мы туда выйдем по этому вопросу тоже", - сказал он журналистам.
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общество , вашингтон, москва, сергей рябков
Общество , ВАШИНГТОН, МОСКВА, Сергей Рябков
Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США
Замглавы МИД Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения с США
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный. Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик, есть определенные идеи, как действовать дальше. Я думаю, когда мы определимся со сроками следующего раунда двусторонних консультаций по "раздражителям", будет понятнее, с чем мы туда выйдем по этому вопросу тоже", - сказал он журналистам.
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