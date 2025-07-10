https://1prime.ru/20250710/aviasoobschenie-859359455.html

Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США

Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США - 10.07.2025, ПРАЙМ

Рябков: Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед США

Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:13+0300

2025-07-10T12:13+0300

2025-07-10T12:13+0300

общество

вашингтон

москва

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/82445/25/824452503_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_22dcdabd82feee31ad29bcd7304b36d0.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный. Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик, есть определенные идеи, как действовать дальше. Я думаю, когда мы определимся со сроками следующего раунда двусторонних консультаций по "раздражителям", будет понятнее, с чем мы туда выйдем по этому вопросу тоже", - сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20250704/lavrov-859177321.html

вашингтон

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вашингтон, москва, сергей рябков