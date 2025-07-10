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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу

Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 10.07.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:05+0300

2025-07-10T12:05+0300

2025-07-10T12:05+0300

экономика

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение. "Исламский банкинг - общемировая практика. Продлеваем эксперимент, расширяем спектр услуг, вводим международные стандарты в российскую практику. Развитие партнерского финансирования в нашей стране поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств", - написал в своем Telegram-канале глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Действующее законодательство предусматривает проведение данного эксперимента с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя его механизмы. Законопроект, в частности, предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга, расширение перечня сделок и операций, которые вправе совершать участники эксперимента, а также оснований для отказа во внесении организации в реестр таких участников. При этом уточняются полномочия ЦБ в части установления требований к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования.

https://1prime.ru/20250610/gosduma-858378590.html

башкирия

дагестан

татарстан

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башкирия, дагестан, татарстан, анатолий аксаков, госдума, дума, финансы