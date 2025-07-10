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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 10.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:05+0300
2025-07-10T12:05+0300
2025-07-10T12:05+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение. "Исламский банкинг - общемировая практика. Продлеваем эксперимент, расширяем спектр услуг, вводим международные стандарты в российскую практику. Развитие партнерского финансирования в нашей стране поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств", - написал в своем Telegram-канале глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Действующее законодательство предусматривает проведение данного эксперимента с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя его механизмы. Законопроект, в частности, предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга, расширение перечня сделок и операций, которые вправе совершать участники эксперимента, а также оснований для отказа во внесении организации в реестр таких участников. При этом уточняются полномочия ЦБ в части установления требований к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования.
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башкирия, дагестан, татарстан, анатолий аксаков, госдума, дума, финансы
Экономика, БАШКИРИЯ, Дагестан, ТАТАРСТАН, Анатолий Аксаков, Госдума, Дума, Финансы
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение.
"Исламский банкинг - общемировая практика. Продлеваем эксперимент, расширяем спектр услуг, вводим международные стандарты в российскую практику. Развитие партнерского финансирования в нашей стране поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств", - написал в своем Telegram-канале глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Действующее законодательство предусматривает проведение данного эксперимента с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя его механизмы.
Законопроект, в частности, предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга, расширение перечня сделок и операций, которые вправе совершать участники эксперимента, а также оснований для отказа во внесении организации в реестр таких участников. При этом уточняются полномочия ЦБ в части установления требований к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования.
Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга