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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу - 10.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:05+0300
2025-07-10T12:05+0300
экономика
башкирия
дагестан
татарстан
анатолий аксаков
госдума
дума
финансы
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение. "Исламский банкинг - общемировая практика. Продлеваем эксперимент, расширяем спектр услуг, вводим международные стандарты в российскую практику. Развитие партнерского финансирования в нашей стране поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств", - написал в своем Telegram-канале глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Действующее законодательство предусматривает проведение данного эксперимента с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя его механизмы. Законопроект, в частности, предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга, расширение перечня сделок и операций, которые вправе совершать участники эксперимента, а также оснований для отказа во внесении организации в реестр таких участников. При этом уточняются полномочия ЦБ в части установления требований к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования.
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башкирия, дагестан, татарстан, анатолий аксаков, госдума, дума, финансы
Экономика, БАШКИРИЯ, Дагестан, ТАТАРСТАН, Анатолий Аксаков, Госдума, Дума, Финансы
12:05 10.07.2025
 
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу

Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу

Дума
Дума
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении на три года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение.
"Исламский банкинг - общемировая практика. Продлеваем эксперимент, расширяем спектр услуг, вводим международные стандарты в российскую практику. Развитие партнерского финансирования в нашей стране поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств", - написал в своем Telegram-канале глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Действующее законодательство предусматривает проведение данного эксперимента с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Законопроект продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя его механизмы.
Законопроект, в частности, предусматривает разработку и утверждение стандартов исламского банкинга, расширение перечня сделок и операций, которые вправе совершать участники эксперимента, а также оснований для отказа во внесении организации в реестр таких участников. При этом уточняются полномочия ЦБ в части установления требований к условиям совершения сделок (операций) в рамках партнерского финансирования.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Госдума приняла в I чтении проект о продлении исламского банкинга
10 июня, 17:13
 
ЭкономикаБАШКИРИЯДагестанТАТАРСТАНАнатолий АксаковГосдумаДумаФинансы
 
 
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