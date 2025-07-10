https://1prime.ru/20250710/belorussija-859345501.html
В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков
В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков
Сбой в отображении баланса на картах ряда банков Белоруссии частично устранен - восстановлены балансы по картам двух банков, решаются проблемы с картами еще... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T03:09+0300
2025-07-10T03:09+0300
2025-07-10T03:09+0300
общество
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859345501.jpg?1752106141
МИНСК, 10 июл - ПРАЙМ. Сбой в отображении баланса на картах ряда банков Белоруссии частично устранен - восстановлены балансы по картам двух банков, решаются проблемы с картами еще одного, сообщили в Банковском процессинговом центре.
В среду клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00, однако и к этому времени устранить последствия сбоя не удалось.
Ночью центр сообщил, что решены проблемы с картами "Беларусбанка".
"Сообщаем, что все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк" приведены в актуальное состояние", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Вскоре появилось сообщение, что все балансы по картам "Белинвестбанка" также приведены в актуальное состояние.
"Мы продолжаем устранение последствий технического сбоя для карточек ОАО "Белагропромбанк", - сообщил центр.
Ранее Банковский процессинговый центр заверил, что все балансы будут скорректированы.
Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , белоруссия
В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков
Сбой в отображении баланса на картах ряда банков Белоруссии частично устранен
МИНСК, 10 июл - ПРАЙМ. Сбой в отображении баланса на картах ряда банков Белоруссии частично устранен - восстановлены балансы по картам двух банков, решаются проблемы с картами еще одного, сообщили в Банковском процессинговом центре.
В среду клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00, однако и к этому времени устранить последствия сбоя не удалось.
Ночью центр сообщил, что решены проблемы с картами "Беларусбанка".
"Сообщаем, что все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк" приведены в актуальное состояние", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Вскоре появилось сообщение, что все балансы по картам "Белинвестбанка" также приведены в актуальное состояние.
"Мы продолжаем устранение последствий технического сбоя для карточек ОАО "Белагропромбанк", - сообщил центр.
Ранее Банковский процессинговый центр заверил, что все балансы будут скорректированы.
Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.