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В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков

В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии восстановили балансы по картам двух банков

Сбой в отображении баланса на картах ряда банков Белоруссии частично устранен - восстановлены балансы по картам двух банков, решаются проблемы с картами еще... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T03:09+0300

2025-07-10T03:09+0300

2025-07-10T03:09+0300

общество

белоруссия

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МИНСК, 10 июл - ПРАЙМ. Сбой в отображении баланса на картах ряда банков Белоруссии частично устранен - восстановлены балансы по картам двух банков, решаются проблемы с картами еще одного, сообщили в Банковском процессинговом центре. В среду клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщили в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло несанкционированное списание средств. Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по картам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". Компания отметила, что неполадки планируется устранить к 14.00 мск, деньги с карт не пропали, корректное отображение баланса по карточкам будет урегулировано. Затем ожидаемое время устранения сбоя перенесли на 17.00, потом на 22.00, однако и к этому времени устранить последствия сбоя не удалось. Ночью центр сообщил, что решены проблемы с картами "Беларусбанка". "Сообщаем, что все балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк" приведены в актуальное состояние", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Вскоре появилось сообщение, что все балансы по картам "Белинвестбанка" также приведены в актуальное состояние. "Мы продолжаем устранение последствий технического сбоя для карточек ОАО "Белагропромбанк", - сообщил центр. Ранее Банковский процессинговый центр заверил, что все балансы будут скорректированы. Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.

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общество , белоруссия