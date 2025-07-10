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Аналитик назвал ближайшую цель биткоина до конца года

Аналитик назвал ближайшую цель биткоина до конца года - 10.07.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал ближайшую цель биткоина до конца года

Ближайшей целью биткоина до конца года после того, как его стоимость установила новый рекорд в среду, будет уровень 135 тысяч долларов, заявил РИА Новости... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T10:26+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Ближайшей целью биткоина до конца года после того, как его стоимость установила новый рекорд в среду, будет уровень 135 тысяч долларов, заявил РИА Новости ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. В среду стоимость биткоина на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance достигла нового исторического максимума в 111 999,79 доллара. К 10.17 мск четверга биткоин рос на 2,25%, до 111 313 долларов. "После краткосрочного импульсного роста мы наблюдаем небольшую коррекцию - биткоин откатился к уровню 111 тысяч долларов. Совокупность трех факторов формирует позитивную среду для дальнейшего укрепления рынка криптовалют. Ближайшая цель до конца года 135 тысяч долларов", - сказал Крайко. Первым драйвером, по словам эксперта, стала налоговая реформа в США, инициированная президентом Дональдом Трампом. "Новый закон Big Beautiful Bill предусматривает снижение налоговой нагрузки, расширение вычетов на детей и меры поддержки малого бизнеса. Все это приводит к росту располагаемых доходов как у частных лиц, так и у предпринимателей, а значит - усиливает интерес к инвестициям в более рискованные инструменты, включая криптовалюты", - пояснил он. "Вторым фактором является ситуация на традиционном рынке. Индекс S&P 500 стабильно торгуется на рекордных уровнях уже несколько дней подряд. На этом фоне биткоин показывает догоняющую динамику, что указывает на возможный дальнейший рост вслед за фондовым рынком", - добавил эксперт. Третьим фактором, по словам Крайко, стало появление в криптосообществе слухов о скором уходе главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, что подогревает ожидания смягчения позиции регулятора, а это традиционно поддерживает спрос на альтернативные активы.

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общество , сша, дональд трамп, binance