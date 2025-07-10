Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20250710/bitkoin-859377370.html
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет на 3%, цена впервые в истории поднялась выше 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T19:31+0300
2025-07-10T19:31+0300
криптовалюта
общество
binance
coinmarketcap
https://cdnn.1prime.ru/img/82787/10/827871037_0:785:2000:1910_1920x0_80_0_0_e38783aaa5e852efdaa52899f9b2ec2e.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 3%, цена впервые в истории поднялась выше 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск дорожал на 2,9% за сутки - до 112 327 долларов. Показатель впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,99% - в среднем до 112 433,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.
https://1prime.ru/20250710/kriptovalyuta-859362563.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82787/10/827871037_0:500:2000:2000_1920x0_80_0_0_fd8e3b1f204e1501851211d5ec0a708a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , binance, coinmarketcap
Криптовалюта, Общество , Binance, CoinMarketCap
19:31 10.07.2025
 
Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов

Цена биткоина впервые в истории поднялась выше $112 тыс.

© Fotolia/123dartist#Электронная валюта биткоин (bitcoin)
#Электронная валюта биткоин (bitcoin)
© Fotolia/123dartist
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 3%, цена впервые в истории поднялась выше 112 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск дорожал на 2,9% за сутки - до 112 327 долларов. Показатель впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,99% - в среднем до 112 433,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Лаборатория Касперского
Мошенники украли у российского разработчика криптовалюту на $500 тысяч
13:02
 
КриптовалютаОбществоBinanceCoinMarketCap
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала