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Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов - 10.07.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина впервые поднялась выше 112 тысяч долларов

Стоимость биткоина растет на 3%, цена впервые в истории поднялась выше 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T19:31+0300

2025-07-10T19:31+0300

2025-07-10T19:31+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет на 3%, цена впервые в истории поднялась выше 112 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.26 мск дорожал на 2,9% за сутки - до 112 327 долларов. Показатель впервые поднялся выше отметки в 112 тысяч. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 2,99% - в среднем до 112 433,42 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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общество , binance, coinmarketcap