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Энергокомпании США запросили повышение тарифов на $29 млрд
Энергокомпании США запросили повышение тарифов на $29 млрд - 10.07.2025, ПРАЙМ
Энергокомпании США запросили повышение тарифов на $29 млрд
Электроэнергетические компании США обратились к регулирующим органам с запросом повысить тарифы на сумму 29 миллиардов долларов - это более чем вдвое превышает... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T21:58+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Электроэнергетические компании США обратились к регулирующим органам с запросом повысить тарифы на сумму 29 миллиардов долларов - это более чем вдвое превышает объем средств, запрошенный в первой половине 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на доклад группы PowerLines, "Американские электроэнергетические компании запросили повышение тарифов на 29 миллиардов долларов в этом году, что более чем в два раза превышает их запросы на первую половину 2024 года, говорится в новом докладе группы PowerLines, выступающей за доступность энергии", - отмечается в сообщении. Повышение тарифов на электричество, как объясняет агентство, связано с расходами, которые несут компании на электроснабжение центров обработки данных для искусственного интеллекта и замену инфраструктуры. Расширение ИИ-центров и строительство новых заводов в США в последние годы увеличило нагрузку на энергосистему страны, что привело к повышению тарифов на электричество, вызвав недовольство у потребителей. "Компании коммунального сектора реагируют на новую нагрузку, предлагая новые электростанции, что, как правило, приводит к увеличению счетов клиентов", - приводит Блумберг заявление исполнительного директора PowerLines Чарльза Хуа (Charles Hua). Коммунальные компании требуют повышения тарифов от государственных регулирующих органов, которые, в свою очередь, решают, сколько компании могут взимать со своих клиентов и какова норма прибыли, которую предприятия получают на свои расходы, поясняет агентство.
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общество , сша
Энергетика, Общество , США
Энергокомпании США запросили повышение тарифов на $29 млрд
Bloomberg: электроэнергетические компании США хотят повысить тарифы на $29 млрд
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Электроэнергетические компании США обратились к регулирующим органам с запросом повысить тарифы на сумму 29 миллиардов долларов - это более чем вдвое превышает объем средств, запрошенный в первой половине 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на доклад группы PowerLines,
"Американские электроэнергетические компании запросили повышение тарифов на 29 миллиардов долларов в этом году, что более чем в два раза превышает их запросы на первую половину 2024 года, говорится в новом докладе группы PowerLines, выступающей за доступность энергии", - отмечается в сообщении.
Повышение тарифов на электричество, как объясняет агентство, связано с расходами, которые несут компании на электроснабжение центров обработки данных для искусственного интеллекта и замену инфраструктуры. Расширение ИИ-центров и строительство новых заводов в США в последние годы увеличило нагрузку на энергосистему страны, что привело к повышению тарифов на электричество, вызвав недовольство у потребителей.
"Компании коммунального сектора реагируют на новую нагрузку, предлагая новые электростанции, что, как правило, приводит к увеличению счетов клиентов", - приводит Блумберг заявление исполнительного директора PowerLines Чарльза Хуа (Charles Hua).
Коммунальные компании требуют повышения тарифов от государственных регулирующих органов, которые, в свою очередь, решают, сколько компании могут взимать со своих клиентов и какова норма прибыли, которую предприятия получают на свои расходы, поясняет агентство.
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