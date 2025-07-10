https://1prime.ru/20250710/brakoner-859346419.html
В Хабаровском крае браконьер заготовил черную икру на семь миллионов рублей
В Хабаровском крае браконьер заготовил черную икру на семь миллионов рублей - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Хабаровском крае браконьер заготовил черную икру на семь миллионов рублей
Житель Хабаровского края незаконно добыл рыб семейства осетровых и заготовил черную икру, нанеся ущерб в размере более 7 миллионов рублей, заведено дело,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T06:52+0300
2025-07-10T06:52+0300
2025-07-10T06:52+0300
общество
рф
хабаровский край
амур
мвд
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ХАБАРОВСК, 10 июл - ПРАЙМ. Житель Хабаровского края незаконно добыл рыб семейства осетровых и заготовил черную икру, нанеся ущерб в размере более 7 миллионов рублей, заведено дело, сообщает полиция региона.
"Был задержан 42-летний местный житель, который незаконно добыл краснокнижную рыбу семейства осетровых... Общий вес изъятой рыбы составил около 700 килограммов. Также изъяты 13 пластиковых контейнеров весом по 500 граммов, в каждом находилась черная икра. Общий вес изъятого деликатеса составил порядка семи килограммов. Сумма причиненного ущерба превысила 7 миллионов рублей", - сообщает полиция на официальном сайте.
По данным ведомства, в двух гаражных боксах и на лодочной станции, расположенных в городе Амурске, были обнаружены и изъяты рыболовная сеть, катер с подвесным лодочным мотором, 85 фрагментов рыбы семейства осетровых, а также пять полноценных хвостов осетра.
Отмечается, что у браконьера в счет погашения ущерба была изъята различная бытовая техника. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Биоресурсы, снасти и катер с мотором изъяты сотрудниками полиции и помещены на ответственное хранение.
"Фигурант пояснил, что добыл запрещенную к вылову на реке Амур в районе села Омми Амурского района... Отделом дознания ОМВД России по Амурскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ...)", - добавили в полиции.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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общество , рф, хабаровский край, амур, мвд
Общество , РФ, Хабаровский край, Амур, МВД
В Хабаровском крае браконьер заготовил черную икру на семь миллионов рублей
В Хабаровском крае браконьер заготовил черную икру на семь миллионов рублей
ХАБАРОВСК, 10 июл - ПРАЙМ. Житель Хабаровского края незаконно добыл рыб семейства осетровых и заготовил черную икру, нанеся ущерб в размере более 7 миллионов рублей, заведено дело, сообщает полиция региона.
"Был задержан 42-летний местный житель, который незаконно добыл краснокнижную рыбу семейства осетровых... Общий вес изъятой рыбы составил около 700 килограммов. Также изъяты 13 пластиковых контейнеров весом по 500 граммов, в каждом находилась черная икра. Общий вес изъятого деликатеса составил порядка семи килограммов. Сумма причиненного ущерба превысила 7 миллионов рублей", - сообщает полиция на официальном сайте.
По данным ведомства, в двух гаражных боксах и на лодочной станции, расположенных в городе Амурске, были обнаружены и изъяты рыболовная сеть, катер с подвесным лодочным мотором, 85 фрагментов рыбы семейства осетровых, а также пять полноценных хвостов осетра.
Отмечается, что у браконьера в счет погашения ущерба была изъята различная бытовая техника. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Биоресурсы, снасти и катер с мотором изъяты сотрудниками полиции и помещены на ответственное хранение.
"Фигурант пояснил, что добыл запрещенную к вылову на реке Амур в районе села Омми Амурского района... Отделом дознания ОМВД России по Амурскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ...)", - добавили в полиции.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.