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Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку - 10.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку
Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку - 10.07.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку
Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:36+0300
2025-07-10T12:36+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил в конце июне президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, "в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении".Силуанов отметил, что министерство финансов уже приступило к новому бюджетному циклу и "будет рассматривать пропорцию" между направлениями расходов."Мы будем смотреть балансировку бюджета, мы же будем делать по правилам бюджетным - есть планка расходов. Поэтому будем определяться в приоритетах", - сказал министр."Конечно, приоритет у нас реализация в вопросах специальной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ред.) специальной операции. Эти все основные три, самые главные сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - добавил глава Минфина.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
12:36 10.07.2025
 
Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку

Минфин при подготовке бюджета будет балансировать между тремя приоритетами

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил в конце июне президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, "в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении".
Силуанов отметил, что министерство финансов уже приступило к новому бюджетному циклу и "будет рассматривать пропорцию" между направлениями расходов.
"Мы будем смотреть балансировку бюджета, мы же будем делать по правилам бюджетным - есть планка расходов. Поэтому будем определяться в приоритетах", - сказал министр.
"Конечно, приоритет у нас реализация в вопросах специальной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ред.) специальной операции. Эти все основные три, самые главные сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - добавил глава Минфина.
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