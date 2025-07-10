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Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку

Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку - 10.07.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о подготовке бюджета на следующую трехлетку

Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:36+0300

2025-07-10T12:36+0300

2025-07-10T12:36+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.Россия намерена в перспективе снижать оборонные расходы, Запад, напротив, планирует их увеличивать, заявил в конце июне президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, "в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении".Силуанов отметил, что министерство финансов уже приступило к новому бюджетному циклу и "будет рассматривать пропорцию" между направлениями расходов."Мы будем смотреть балансировку бюджета, мы же будем делать по правилам бюджетным - есть планка расходов. Поэтому будем определяться в приоритетах", - сказал министр."Конечно, приоритет у нас реализация в вопросах специальной операции, но все нужно всегда соотносить между развитием экономики, поддержкой людей, решением (вопросов - ред.) специальной операции. Эти все основные три, самые главные сейчас направления будут решаться в ходе подготовки и определения бюджетной политики на следующие три года", - добавил глава Минфина.

https://1prime.ru/20250709/gosduma-859336810.html

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россия, минфин