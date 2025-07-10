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Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России

Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России - 10.07.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России

Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T15:52+0300

2025-07-10T15:52+0300

2025-07-10T15:52+0300

экономика

дмитрий чернышенко

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов", - сказал Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина. Он напомнил, что к 2030 году поставлена цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России. В июне Чернышенко сообщил РИА Новости, что число туристических поездок может вырасти на 8% в 2025 году.

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дмитрий чернышенко, владимир путин, бизнес