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Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России - 10.07.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:52+0300
2025-07-10T15:52+0300
2025-07-10T15:52+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов", - сказал Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина. Он напомнил, что к 2030 году поставлена цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России. В июне Чернышенко сообщил РИА Новости, что число туристических поездок может вырасти на 8% в 2025 году.
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дмитрий чернышенко, владимир путин, бизнес
Экономика, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Бизнес
Чернышенко рассказал о развитии внутреннего туризма в России
Чернышенко: внутренний туризм в России развивается динамично
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Внутренний туризм в России динамично развивается, по итогам года число турпоездок по стране составит порядка 98 миллионов, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Внутренний туризм динамично развивается, если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов", - сказал Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина.
Он напомнил, что к 2030 году поставлена цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России. В июне Чернышенко сообщил РИА Новости, что число туристических поездок может вырасти на 8% в 2025 году.
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