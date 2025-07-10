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Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля - 10.07.2025, ПРАЙМ
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля
Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T21:33+0300
2025-07-10T21:33+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг журналистам директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич. "В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдёт примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)", - сказал он на брифинге. По его словам, полёт от старта до стыковки с МКС не должен занять более 39 часов. Ожидается, что корабль пристыкуется к станции около 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальное допустимое время полета составляет 40 часов - для обеспечения безопасности экипажа. Стич отметил, что запуск изначально планировался на середину августа, но NASA удалось ускорить график подготовки к полету. Миссия станет 19-м пилотируемым полётом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9. В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, а также специалисты Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Олег Платонов (Роскосмос).
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общество , мировая экономика, сша, наса, мкс, роскосмос
Общество , Мировая экономика, США, НАСА, МКС, Роскосмос
21:33 10.07.2025
 
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля

Старт миссии Crew-11 с российским космонавтом Платоновым запланирован на 31 июля

© NASA | Перейти в медиабанкСтарт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Старт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
© NASA
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг журналистам директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич.
"В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдёт примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)", - сказал он на брифинге.
По его словам, полёт от старта до стыковки с МКС не должен занять более 39 часов. Ожидается, что корабль пристыкуется к станции около 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальное допустимое время полета составляет 40 часов - для обеспечения безопасности экипажа.
Стич отметил, что запуск изначально планировался на середину августа, но NASA удалось ускорить график подготовки к полету. Миссия станет 19-м пилотируемым полётом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9.
В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, а также специалисты Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Олег Платонов (Роскосмос).
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