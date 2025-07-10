https://1prime.ru/20250710/crewdragon-859379115.html
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля - 10.07.2025, ПРАЙМ
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля
Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T21:33+0300
2025-07-10T21:33+0300
2025-07-10T21:33+0300
общество
мировая экономика
сша
наса
мкс
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/83335/59/833355925_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_f65ee583fd87c003e0a38161777a2b18.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг журналистам директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич. "В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдёт примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)", - сказал он на брифинге. По его словам, полёт от старта до стыковки с МКС не должен занять более 39 часов. Ожидается, что корабль пристыкуется к станции около 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальное допустимое время полета составляет 40 часов - для обеспечения безопасности экипажа. Стич отметил, что запуск изначально планировался на середину августа, но NASA удалось ускорить график подготовки к полету. Миссия станет 19-м пилотируемым полётом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9. В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, а также специалисты Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Олег Платонов (Роскосмос).
https://1prime.ru/20250703/mask-859128320.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83335/59/833355925_946:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_e781e67c3bcbbc7aff78161be1698125.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, наса, мкс, роскосмос
Общество , Мировая экономика, США, НАСА, МКС, Роскосмос
Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля
Старт миссии Crew-11 с российским космонавтом Платоновым запланирован на 31 июля
ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг журналистам директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич.
"В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдёт примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)", - сказал он на брифинге.
По его словам, полёт от старта до стыковки с МКС не должен занять более 39 часов. Ожидается, что корабль пристыкуется к станции около 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальное допустимое время полета составляет 40 часов - для обеспечения безопасности экипажа.
Стич отметил, что запуск изначально планировался на середину августа, но NASA удалось ускорить график подготовки к полету. Миссия станет 19-м пилотируемым полётом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9.
В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, а также специалисты Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Олег Платонов (Роскосмос).
Маск призвал отправить МКС на пенсию и сосредоточиться на Марсе