https://1prime.ru/20250710/crewdragon-859379115.html

Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля

Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля - 10.07.2025, ПРАЙМ

Старт миссии Crew-11 с россиянином Платоновым запланирован на 31 июля

Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T21:33+0300

2025-07-10T21:33+0300

2025-07-10T21:33+0300

общество

мировая экономика

сша

наса

мкс

роскосмос

https://cdnn.1prime.ru/img/83335/59/833355925_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_f65ee583fd87c003e0a38161777a2b18.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Старт миссии Crew-11 к Международной космической станции с участием российского космонавта Олега Платонова запланирован на 31 июля, сообщил в четверг журналистам директор программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич. "В настоящее время мы нацелены произвести запуск не позднее 31 июля с площадки 39 на космодроме Кеннеди. Это произойдёт примерно в 12:09 по восточному времени США (17:09 мск)", - сказал он на брифинге. По его словам, полёт от старта до стыковки с МКС не должен занять более 39 часов. Ожидается, что корабль пристыкуется к станции около 03:00 по восточному времени США (07:00 мск) 2 августа. Максимальное допустимое время полета составляет 40 часов - для обеспечения безопасности экипажа. Стич отметил, что запуск изначально планировался на середину августа, но NASA удалось ускорить график подготовки к полету. Миссия станет 19-м пилотируемым полётом корабля Crew Dragon с использованием ракеты Falcon 9. В состав экипажа входят командир Зина Кардман, пилот Майкл Финк, а также специалисты Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Олег Платонов (Роскосмос).

https://1prime.ru/20250703/mask-859128320.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, наса, мкс, роскосмос