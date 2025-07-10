https://1prime.ru/20250710/demografiya-859375702.html

Володин предложил оценивать влияние законов на демографию

Володин предложил оценивать влияние законов на демографию - 10.07.2025, ПРАЙМ

Володин предложил оценивать влияние законов на демографию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T18:31+0300

2025-07-10T18:31+0300

2025-07-10T18:31+0300

политика

общество

вячеслав володин

госдума

демография

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. "На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что существует такая тема по экономике. "А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы. Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.

https://1prime.ru/20250530/mironov-858058768.html

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общество , вячеслав володин, госдума, демография