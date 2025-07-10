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Володин предложил оценивать влияние законов на демографию - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Володин предложил оценивать влияние законов на демографию
Володин предложил оценивать влияние законов на демографию - 10.07.2025, ПРАЙМ
Володин предложил оценивать влияние законов на демографию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T18:31+0300
2025-07-10T18:31+0300
политика
общество
вячеслав володин
госдума
демография
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию. "На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он отметил, что существует такая тема по экономике. "А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы. Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.
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общество , вячеслав володин, госдума, демография
Политика, Общество , Вячеслав Володин, Госдума, демография
18:31 10.07.2025
 
Володин предложил оценивать влияние законов на демографию

Спикер Госдумы Володин предложил ввести оценку воздействия законов на демографию

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести оценку регулирующего воздействия законодательных решений на демографию.
"На следующей неделе в ходе правительственного часа возможно определимся с введением оценки регулирующего воздействия при принятии всех решений… Как они будут сказываться на демографии", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что существует такая тема по экономике.
"А по демографии почему нет? Давайте обсудим это", - добавил председатель Госдумы.
Володин также подчеркнул, что вопросы демографии являются приоритетом.
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ПолитикаОбществоВячеслав ВолодинГосдумадемография
 
 
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