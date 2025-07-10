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ОПЕК+ обсуждает паузу в наращивании добычи с октября
ОПЕК+ обсуждает паузу в наращивании добычи с октября - 10.07.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ обсуждает паузу в наращивании добычи с октября
Страны ОПЕК+ обсуждают возможность сделать паузу в наращивании добычи нефти с октября, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:44+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обсуждают возможность сделать паузу в наращивании добычи нефти с октября, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. "ОПЕК+ обсуждает паузу в дальнейшем увеличении добычи с октября после следующего ежемесячного повышения", - сообщили агентству делегаты, знакомые с ситуацией. Хотя переговоры находятся на ранней стадии и окончательных решений пока не было принято, Саудовская Аравия и ее партнеры уже имеют предварительный план по завершению выхода из добровольных ограничений добычи в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки путем увеличения производства нефти на 550 тысяч баррелей в сутки в сентябре, говорится в статье. Группа, вероятно, подождет некоторое время, прежде чем перейти к восстановлению еще одного блока приостановленной добычи примерно в 1,66 миллиона баррелей в день, уточняется в материале. Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
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общество , саудовская аравия, алжир, ирак, опек
Энергетика, Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЛЖИР, ИРАК, ОПЕК
ОПЕК+ обсуждает паузу в наращивании добычи с октября
Bloomberg: ОПЕК+ обсуждает паузу в наращивании добычи с октября
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ обсуждают возможность сделать паузу в наращивании добычи нефти с октября, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
"ОПЕК+ обсуждает паузу в дальнейшем увеличении добычи с октября после следующего ежемесячного повышения", - сообщили агентству делегаты, знакомые с ситуацией.
Хотя переговоры находятся на ранней стадии и окончательных решений пока не было принято, Саудовская Аравия и ее партнеры уже имеют предварительный план по завершению выхода из добровольных ограничений добычи в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки путем увеличения производства нефти на 550 тысяч баррелей в сутки в сентябре, говорится в статье.
Группа, вероятно, подождет некоторое время, прежде чем перейти к восстановлению еще одного блока приостановленной добычи примерно в 1,66 миллиона баррелей в день, уточняется в материале.
Восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
С мая страны договорились ускорить выход из ограничений и увеличить максимально разрешенный уровень добычи на 411 тысяч баррелей в сутки. На такой же объем могла увеличиваться добыча ежемесячно в июне и июле. В субботу было объявлено, что в августе предел нефтепроизводства вырастет сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
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