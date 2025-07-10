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Додон заявил, что Молдавия потеряла российский рынок

Додон заявил, что Молдавия потеряла российский рынок - 10.07.2025, ПРАЙМ

Додон заявил, что Молдавия потеряла российский рынок

Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил в четверг лидер "Партии социалистов Республики... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:29+0300

2025-07-10T14:29+0300

2025-07-10T14:29+0300

экономика

общество

молдавия

игорь додон

александр новак

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Молдавия с приходом нынешней власти практически полностью потеряла российский рынок, это неприемлемо, заявил в четверг лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон. "Экспорт упал в несколько раз, импорт тоже. Молдова, к сожалению, потеряла практически полностью российский рынок. Для большинства граждан республики Молдова это неприемлемо. По свежим опросам общественного мнения, молдавские граждане хотят возвращения дружеского диалога с Российской Федерацией", - сказал Додон на встрече представителей ПСРМ, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" с вице-премьером РФ Александром Новаком. Он добавил, что за всю современную историю Молдавии отношения с РФ находятся на самом низком уровне и это вина нынешних властей республики. "За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений", - подчеркнул политик. Молдавскую сторону на встрече, помимо Додона, представляют лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, а также глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах

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общество , молдавия, игорь додон, александр новак