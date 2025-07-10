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Стоимость доллара к мировым валютам слабо меняется в четверг днем
Стоимость доллара к мировым валютам слабо меняется в четверг днем - 10.07.2025, ПРАЙМ
Стоимость доллара к мировым валютам слабо меняется в четверг днем
Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем в целом стабильна перед публикацией еженедельной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные... | 10.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем в целом стабильна перед публикацией еженедельной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1729 доллара с 1,1723 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 146,32 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 97,45 пункта. Позднее в четверг до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 5 июля. Аналитики прогнозируют рост на 2 тысячи, до 235 тысяч. Евро слабо дорожает к доллару после подтверждения оценки инфляции в Германии. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ранее в четверг сообщило, что годовая инфляция в Германии, по окончательной оценке, в июне замедлилась до 2% с 2,1% в мае - минимального уровня с октября. Данные совпали с предварительной оценкой, опубликованной в конце июня. Рынки обращают внимание и на протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду. Согласно протоколу июньского заседания, регулятор считает целесообразным понижение учетной ставки в течение текущего года, если давление импортных пошлин на инфляцию окажется временным, а ситуация на рынке труда ухудшится.
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сша, германия, рынок, торги
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Рынок, Торги
Стоимость доллара к мировым валютам слабо меняется в четверг днем
Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем в целом стабильна
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в четверг днем в целом стабильна перед публикацией еженедельной статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.57 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1729 доллара с 1,1723 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 146,32 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,06% - до 97,45 пункта.
Позднее в четверг до открытия торгов в США министерство труда страны опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю по 5 июля. Аналитики прогнозируют рост на 2 тысячи, до 235 тысяч.
Евро слабо дорожает к доллару после подтверждения оценки инфляции в Германии. Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ранее в четверг сообщило, что годовая инфляция в Германии, по окончательной оценке, в июне замедлилась до 2% с 2,1% в мае - минимального уровня с октября. Данные совпали с предварительной оценкой, опубликованной в конце июня.
Рынки обращают внимание и на протокол Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду. Согласно протоколу июньского заседания, регулятор считает целесообразным понижение учетной ставки в течение текущего года, если давление импортных пошлин на инфляцию окажется временным, а ситуация на рынке труда ухудшится.
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии