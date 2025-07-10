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Доллар подорожал к иене на статистике из США

Доллар подорожал к иене на статистике из США - 10.07.2025, ПРАЙМ

Доллар подорожал к иене на статистике из США

Курс доллара по отношению к иене вышел в плюс в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T17:23+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене вышел в плюс в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс доллара к иене поднимался до 146,6 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела по отношению к иене. Курс евро к доллару на 17.18 мск снижался до 1,1689 доллара с 1,1723 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26% - до 97,76 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 июля снизилось на 5 тысяч, до 227 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя до 235 тысяч. Мировые рынки по-прежнему оценивают ситуацию вокруг импортных пошлин США. По словам аналитиков, инвесторы пытаются предугадать дальнейшие действия американского президента Дональда Трампа в торговой политике. "Мне кажется, что общее мнение по-прежнему сводится к тому, что он (Трамп - ред.) не будет вводить новые пошлины в отношении Китая и что ему удастся договориться с ЕС", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole).

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сша, китай, дональд трамп, ес, ing, рынок