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Доллар подорожал к иене на статистике из США - 10.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250710/dollar--859373900.html
Доллар подорожал к иене на статистике из США
Доллар подорожал к иене на статистике из США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Доллар подорожал к иене на статистике из США
Курс доллара по отношению к иене вышел в плюс в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T17:23+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене вышел в плюс в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.18 мск курс доллара к иене поднимался до 146,6 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела по отношению к иене. Курс евро к доллару на 17.18 мск снижался до 1,1689 доллара с 1,1723 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26% - до 97,76 пункта. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 июля снизилось на 5 тысяч, до 227 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя до 235 тысяч. Мировые рынки по-прежнему оценивают ситуацию вокруг импортных пошлин США. По словам аналитиков, инвесторы пытаются предугадать дальнейшие действия американского президента Дональда Трампа в торговой политике. "Мне кажется, что общее мнение по-прежнему сводится к тому, что он (Трамп - ред.) не будет вводить новые пошлины в отношении Китая и что ему удастся договориться с ЕС", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole).
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Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, ING, Рынок
17:23 10.07.2025
 
Доллар подорожал к иене на статистике из США

Доллар подорожал к иене после выхода статистики из США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене вышел в плюс в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.18 мск курс доллара к иене поднимался до 146,6 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дешевела по отношению к иене.
Курс евро к доллару на 17.18 мск снижался до 1,1689 доллара с 1,1723 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,26% - до 97,76 пункта.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 июля снизилось на 5 тысяч, до 227 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя до 235 тысяч.
Мировые рынки по-прежнему оценивают ситуацию вокруг импортных пошлин США. По словам аналитиков, инвесторы пытаются предугадать дальнейшие действия американского президента Дональда Трампа в торговой политике.
"Мне кажется, что общее мнение по-прежнему сводится к тому, что он (Трамп - ред.) не будет вводить новые пошлины в отношении Китая и что ему удастся договориться с ЕС", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега ING Франческо Песоле (Francesco Pesole).
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Стоимость доллара к мировым валютам слабо меняется в четверг днем
12:11
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд ТрампЕСINGРынок
 
 
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