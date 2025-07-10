https://1prime.ru/20250710/dom-859349048.html

Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4%

Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4% - 10.07.2025, ПРАЙМ

Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4%

Частные дома в России подорожали за первое полугодие 2025 года на 3,4% - в среднем до 67 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:26+0300

2025-07-10T08:26+0300

2025-07-10T08:26+0300

экономика

общество

московская область

камчатский край

мордовия

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_dd7cf17a051b401b928031aa8ef11a04.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Частные дома в России подорожали за первое полугодие 2025 года на 3,4% - в среднем до 67 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир". "Квадратный метр вырос в цене в 82 регионах из рассмотренных 85, в трех чуть-чуть упал. Самый большой рост обнаружился в Иркутской (+12,5%), Курской (+11,8%) областях, Камчатском крае (+10,8%), республиках Мордовия (+7,5%) и Северная Осетия (+6,7%). Падение произошло только в Тыве (–0,8%), Краснодарском крае (–0,4%) и Вологодской области (–0,2%)", – рассказали в компании. По данным "Мира квартир", в Москве индивидуальные домовладения за полгода выросли в цене на 5,2% – до 145,5 тысяч рублей за квадратный метр, в Московской области – на 0,2%, до 104,2 тысячи рублей, в Петербурге и Ленинградской области дома подорожали на одинаковую величину – на 2,8%, до 145,3 и 92,9 тысячи рублей соответственно. По цене лота частные дома за полгода подорожали в 75 регионах из 85, в девяти подешевели, в одном их стоимость не изменилась. Самый большой рост отмечен в Коми (+14,5%), Камчатском крае (+14,5%), Мордовии (+13,7%), Еврейской АО (+11,2%) и Марий Эл (+10,5%). Наиболее сильное падение случилось в Вологодской области (–5,2%), Краснодарском крае (–3,8%), Московской области (–3,7%, до 18,5 миллионов рублей), Хабаровском крае (–2,1%) и Ингушетии (–1,3%), привели статистику в компании. По ее подсчетам, в Москве, в отличие от Подмосковья, дома подорожали – на 2,9%, до 30,8 миллиона рублей, в Петербурге также выросли в цене – на 2,6%, до 22,9 миллиона рублей, в Ленобласти – на 0,2%, до 12,5 миллионов рублей. "В прошлом году рост стоимости предложения на рынке домов был чуть больше – 3,8%, но падение прослеживалось в 30 регионах. Можно сделать вывод, что спрос и предложение сбалансировалось, и цены устоялись. Это подтверждает и тот факт, что предложение домов в целом по стране за полгода не увеличилось и не сократилось. Идет плавный рост цен, обусловленный общим постепенным, но таким же медленным подорожанием на рынке жилья, а также инфляцией. Процесс продолжится в том же темпе до конца года", – прокомментировал данные гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

https://1prime.ru/20250705/yugk-859204241.html

московская область

камчатский край

мордовия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , московская область, камчатский край, мордовия, недвижимость