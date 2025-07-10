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Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4% - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4%
Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4%
Частные дома в России подорожали за первое полугодие 2025 года на 3,4% - в среднем до 67 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:26+0300
2025-07-10T08:26+0300
экономика
общество
московская область
камчатский край
мордовия
недвижимость
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Частные дома в России подорожали за первое полугодие 2025 года на 3,4% - в среднем до 67 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир". "Квадратный метр вырос в цене в 82 регионах из рассмотренных 85, в трех чуть-чуть упал. Самый большой рост обнаружился в Иркутской (+12,5%), Курской (+11,8%) областях, Камчатском крае (+10,8%), республиках Мордовия (+7,5%) и Северная Осетия (+6,7%). Падение произошло только в Тыве (–0,8%), Краснодарском крае (–0,4%) и Вологодской области (–0,2%)", – рассказали в компании. По данным "Мира квартир", в Москве индивидуальные домовладения за полгода выросли в цене на 5,2% – до 145,5 тысяч рублей за квадратный метр, в Московской области – на 0,2%, до 104,2 тысячи рублей, в Петербурге и Ленинградской области дома подорожали на одинаковую величину – на 2,8%, до 145,3 и 92,9 тысячи рублей соответственно. По цене лота частные дома за полгода подорожали в 75 регионах из 85, в девяти подешевели, в одном их стоимость не изменилась. Самый большой рост отмечен в Коми (+14,5%), Камчатском крае (+14,5%), Мордовии (+13,7%), Еврейской АО (+11,2%) и Марий Эл (+10,5%). Наиболее сильное падение случилось в Вологодской области (–5,2%), Краснодарском крае (–3,8%), Московской области (–3,7%, до 18,5 миллионов рублей), Хабаровском крае (–2,1%) и Ингушетии (–1,3%), привели статистику в компании. По ее подсчетам, в Москве, в отличие от Подмосковья, дома подорожали – на 2,9%, до 30,8 миллиона рублей, в Петербурге также выросли в цене – на 2,6%, до 22,9 миллиона рублей, в Ленобласти – на 0,2%, до 12,5 миллионов рублей. "В прошлом году рост стоимости предложения на рынке домов был чуть больше – 3,8%, но падение прослеживалось в 30 регионах. Можно сделать вывод, что спрос и предложение сбалансировалось, и цены устоялись. Это подтверждает и тот факт, что предложение домов в целом по стране за полгода не увеличилось и не сократилось. Идет плавный рост цен, обусловленный общим постепенным, но таким же медленным подорожанием на рынке жилья, а также инфляцией. Процесс продолжится в том же темпе до конца года", – прокомментировал данные гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
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общество , московская область, камчатский край, мордовия, недвижимость
Экономика, Общество , Московская область, Камчатский край, МОРДОВИЯ, Недвижимость
08:26 10.07.2025
 
Частные дома в России подорожали за полгода на 3,4%

"Мир квартир": частные дома в России за полгода подорожали на 3,4%

© fotolia.com / Dmitriy Melnikov%Недвижимость и деньги
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / Dmitriy Melnikov
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Частные дома в России подорожали за первое полугодие 2025 года на 3,4% - в среднем до 67 тысячи рублей за квадратный метр, сообщили РИА Недвижимость в "Мире квартир".
"Квадратный метр вырос в цене в 82 регионах из рассмотренных 85, в трех чуть-чуть упал. Самый большой рост обнаружился в Иркутской (+12,5%), Курской (+11,8%) областях, Камчатском крае (+10,8%), республиках Мордовия (+7,5%) и Северная Осетия (+6,7%). Падение произошло только в Тыве (–0,8%), Краснодарском крае (–0,4%) и Вологодской области (–0,2%)", – рассказали в компании.
По данным "Мира квартир", в Москве индивидуальные домовладения за полгода выросли в цене на 5,2% – до 145,5 тысяч рублей за квадратный метр, в Московской области – на 0,2%, до 104,2 тысячи рублей, в Петербурге и Ленинградской области дома подорожали на одинаковую величину – на 2,8%, до 145,3 и 92,9 тысячи рублей соответственно.
По цене лота частные дома за полгода подорожали в 75 регионах из 85, в девяти подешевели, в одном их стоимость не изменилась.
Самый большой рост отмечен в Коми (+14,5%), Камчатском крае (+14,5%), Мордовии (+13,7%), Еврейской АО (+11,2%) и Марий Эл (+10,5%). Наиболее сильное падение случилось в Вологодской области (–5,2%), Краснодарском крае (–3,8%), Московской области (–3,7%, до 18,5 миллионов рублей), Хабаровском крае (–2,1%) и Ингушетии (–1,3%), привели статистику в компании.
По ее подсчетам, в Москве, в отличие от Подмосковья, дома подорожали – на 2,9%, до 30,8 миллиона рублей, в Петербурге также выросли в цене – на 2,6%, до 22,9 миллиона рублей, в Ленобласти – на 0,2%, до 12,5 миллионов рублей.
"В прошлом году рост стоимости предложения на рынке домов был чуть больше – 3,8%, но падение прослеживалось в 30 регионах. Можно сделать вывод, что спрос и предложение сбалансировалось, и цены устоялись. Это подтверждает и тот факт, что предложение домов в целом по стране за полгода не увеличилось и не сократилось. Идет плавный рост цен, обусловленный общим постепенным, но таким же медленным подорожанием на рынке жилья, а также инфляцией. Процесс продолжится в том же темпе до конца года", – прокомментировал данные гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.
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ЭкономикаОбществоМосковская областьКамчатский крайМОРДОВИЯНедвижимость
 
 
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