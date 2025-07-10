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ЕФСР понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,6%

ЕФСР понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,6% - 10.07.2025, ПРАЙМ

ЕФСР понизил прогноз роста ВВП России на 2025 год до 1,6%

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) понизил прогноз роста российской экономики на текущий год до 1,6% с 1,9% ранее, говорится в опубликованном в... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T09:02+0300

2025-07-10T09:02+0300

2025-07-10T09:02+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) понизил прогноз роста российской экономики на текущий год до 1,6% с 1,9% ранее, говорится в опубликованном в четверг экономическим обзоре фонда. "Прогноз роста ВВП на 2025 год скорректирован с 1,9 до 1,6% с учетом фактических данных за первый квартал. После прохождения пика перегрева экономика находится в процессе плавного замедления, которое продолжится в течение года с постепенным сокращением положительного разрыва выпуска", - говорится в документе. "На горизонте 2026–2027 годов продолжится замедление экономической активности с постепенным возвращением к траектории сбалансированного роста", - говорится в документе. Согласно представленному прогнозу, рост ВВП РФ в 2026 году составит 1,8%, а в 2027 году – замедлится до 1,7%. Аналитики фонда отмечают, что в первом квартале текущего года Росстат зафиксировал замедление роста ВВП России до 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом промышленность, торговля и добывающий сектор в первом квартале демонстрировали спад, рост сохранялся только в строительстве. Рынок труда также остается перегретым, несмотря на замедление экономики: безработица держится на рекордно низких уровнях, реальные доходы растут. Инфляция в России замедляется, хотя все еще остается высокой. Центробанк снизил ставку до 20%, сохранив при этом жесткие денежно-кредитные условия. Бюджет демонстрирует растущий дефицит. Сальдо внешней торговли ухудшилось: профицит в первом квартале сократился до 30,1 миллиарда долларов. Рубль укрепился на фоне высокой ставки ЦБ РФ и снижения импорта. На основании этих данных авторы приходят к выводу, что в России начался процесс "постепенного охлаждения экономики без признаков серьезного структурного спада".

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