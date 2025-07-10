https://1prime.ru/20250710/efsr-859350856.html

ЕФСР назвал сроки снижения инфляции в России к целевому уровню в 4%

ЕФСР назвал сроки снижения инфляции в России к целевому уровню в 4% - 10.07.2025, ПРАЙМ

ЕФСР назвал сроки снижения инфляции в России к целевому уровню в 4%

Инфляция в России замедлится до 7,8% к концу текущего года, а целевого уровня в 4% темпы роста потребительских цен достигнут в 2027 году, говорится в... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T09:03+0300

2025-07-10T09:03+0300

2025-07-10T09:03+0300

экономика

общество

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России замедлится до 7,8% к концу текущего года, а целевого уровня в 4% темпы роста потребительских цен достигнут в 2027 году, говорится в экономическом обзоре Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). "По нашим оценкам, инфляция к концу 2025 года снизится до 7,8%. Начавшееся в первом квартале постепенное замедление инфляции под влиянием жесткой монетарной политики продлится на протяжении 2025-2026 годов. Возвращение инфляции к целевому уровню 4% мы ожидаем только в 2027 году", - говорится в обзоре. Снижение инфляции до 4% является целью Банка России. Согласно последнему прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Прогноз ЦБ на 2025 год пока составляет 7-8%, но может быть снижен уже в июле, говорила его глава Эльвира Набиуллина. "Быстрому замедлению инфляции до целевого уровня препятствуют несколько устойчивых проинфляционных факторов: активное бюджетное стимулирование, поддерживающее высокий внутренний спрос, запланированное повышение тарифов ЖКХ в 2026-2027 годах, а также ожидаемое ослабление курса национальной валюты с текущих переоцененных уровней", - поясняют аналитики ЕСФР. При этом, согласно их прогнозу, регулятор снизит ключевую ставку с нынешних 20% до 18% на конец текущего года. "Несмотря на замедление инфляции, денежно-кредитные условия останутся жесткими в течение всего 2025 года. Ставка будет снижена до 12% к концу 2026 года и 8% к концу 2027 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250709/mer-859340157.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , инфляция