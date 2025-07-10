https://1prime.ru/20250710/ek-859358645.html
Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС
Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС
Улучшение доступа к частному капиталу и государственное финансирование стратегических секторов экономики ляжет в основу нового семилетнего бюджета Евросоюза... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T12:03+0300
2025-07-10T12:03+0300
2025-07-10T12:03+0300
экономика
мировая экономика
рим
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Улучшение доступа к частному капиталу и государственное финансирование стратегических секторов экономики ляжет в основу нового семилетнего бюджета Евросоюза (многолетних финансовых рамок, MFF), который будет представлен на следующей неделе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила в четверг на французско-итальянском экономическом форуме в Риме. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Самым насущным приоритетом является улучшение доступа к капиталу. Именно поэтому мы создаём Союз сбережений и инвестиций. И именно поэтому мы работаем над Фондом расширения, чтобы помочь преодолеть дефицит финансирования компаний, развивающихся в высокотехнологичных отраслях. Но государственные инвестиции также важны - для привлечения и снижения рисков частных инвестиций. Эта идея ляжет в основу нового долгосрочного бюджета, который мы представим на следующей неделе, и, в частности, Европейского фонда конкурентоспособности. Он будет катализировать максимальную финансовую энергию в стратегических секторах: от искусственного интеллекта до космоса, от чистых и биотехнологий до обороны", - сказала глава Еврокомиссии. Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года. Многолетние финансовые рамки определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза. В настоящее время в ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.
https://1prime.ru/20250710/es--859355788.html
рим
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рим, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, Рим, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС
Фон дер Ляйен: улучшение доступа к капиталу ляжет в основу нового бюджета Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Улучшение доступа к частному капиталу и государственное финансирование стратегических секторов экономики ляжет в основу нового семилетнего бюджета Евросоюза (многолетних финансовых рамок, MFF), который будет представлен на следующей неделе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она выступила в четверг на французско-итальянском экономическом форуме в Риме. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Самым насущным приоритетом является улучшение доступа к капиталу. Именно поэтому мы создаём Союз сбережений и инвестиций. И именно поэтому мы работаем над Фондом расширения, чтобы помочь преодолеть дефицит финансирования компаний, развивающихся в высокотехнологичных отраслях. Но государственные инвестиции также важны - для привлечения и снижения рисков частных инвестиций. Эта идея ляжет в основу нового долгосрочного бюджета, который мы представим на следующей неделе, и, в частности, Европейского фонда конкурентоспособности. Он будет катализировать максимальную финансовую энергию в стратегических секторах: от искусственного интеллекта до космоса, от чистых и биотехнологий до обороны", - сказала глава Еврокомиссии.
Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года.
Многолетние финансовые рамки определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза.
В настоящее время в ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.
Глава Еврокомиссии оценила объемы торговли между ЕС и США