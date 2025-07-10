https://1prime.ru/20250710/ek-859358645.html

Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС

Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен назвала приоритеты нового бюджета ЕС

Улучшение доступа к частному капиталу и государственное финансирование стратегических секторов экономики ляжет в основу нового семилетнего бюджета Евросоюза... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:03+0300

2025-07-10T12:03+0300

2025-07-10T12:03+0300

экономика

мировая экономика

рим

урсула фон дер ляйен

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Улучшение доступа к частному капиталу и государственное финансирование стратегических секторов экономики ляжет в основу нового семилетнего бюджета Евросоюза (многолетних финансовых рамок, MFF), который будет представлен на следующей неделе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила в четверг на французско-итальянском экономическом форуме в Риме. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. "Самым насущным приоритетом является улучшение доступа к капиталу. Именно поэтому мы создаём Союз сбережений и инвестиций. И именно поэтому мы работаем над Фондом расширения, чтобы помочь преодолеть дефицит финансирования компаний, развивающихся в высокотехнологичных отраслях. Но государственные инвестиции также важны - для привлечения и снижения рисков частных инвестиций. Эта идея ляжет в основу нового долгосрочного бюджета, который мы представим на следующей неделе, и, в частности, Европейского фонда конкурентоспособности. Он будет катализировать максимальную финансовую энергию в стратегических секторах: от искусственного интеллекта до космоса, от чистых и биотехнологий до обороны", - сказала глава Еврокомиссии. Ожидается, что новые многолетние финансовые рамки определят бюджетные приоритеты Евросоюза на семь лет после 31 декабря 2027 года. Многолетние финансовые рамки определяют, сколько денег ЕС может потратить в течение семи лет на общесоюзную политику и по различным отдельным направлениям. Финансовые рамки гарантируют, что расходы ЕС будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Каждый год Евросоюз составляет бюджет, который должен четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет обычно затрудняется разногласиями стран ЕС по приоритетам союза. В настоящее время в ЕС действуют многолетние финансовые рамки, утвержденные в 2020 году. Их приоритетом стал "зеленый переход" - комплекс климатических законов, направленных на достижение климатической нейтральности стран Евросоюза к 2050 году. Эта политика в последние годы подвергается критике как утопическая и приведшая многие отрасли европейской экономики в упадок из-за непомерных требований и ограничений.

https://1prime.ru/20250710/es--859355788.html

рим

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рим, урсула фон дер ляйен, ес