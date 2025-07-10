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Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС
Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС - 10.07.2025, ПРАЙМ
Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС
Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:32+0300
2025-07-10T11:32+0300
происшествия
общество
энергодар
запорожская область
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запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим Пухов. "Сегодня зафиксированы уже три возгорания в районе города из-за прилетов. Силы МЧС уже работают на месте, ситуация под контролем", - написал Пухов в своем Telegram-канале. Мэр призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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общество , энергодар, запорожская область, европа, запорожская аэс, мчс
Происшествия, Общество , Энергодар, Запорожская область, ЕВРОПА, Запорожская АЭС, МЧС
11:32 10.07.2025
 
Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС

Пухов: три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе Энергодара

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Сегодня зафиксированы уже три возгорания в районе города из-за прилетов. Силы МЧС уже работают на месте, ситуация под контролем", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
Мэр призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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