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Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС

Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС - 10.07.2025, ПРАЙМ

Три возгорания из-за прилетов зафиксировали в районе города-спутника ЗАЭС

Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T11:32+0300

2025-07-10T11:32+0300

2025-07-10T11:32+0300

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Три возгорания из-за прилетов зафиксировано в районе города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ситуация находится под контролем, сообщил мэр города Максим Пухов. "Сегодня зафиксированы уже три возгорания в районе города из-за прилетов. Силы МЧС уже работают на месте, ситуация под контролем", - написал Пухов в своем Telegram-канале. Мэр призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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энергодар

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общество , энергодар, запорожская область, европа, запорожская аэс, мчс