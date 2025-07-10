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Глава Еврокомиссии оценила объемы торговли между ЕС и США - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Глава Еврокомиссии оценила объемы торговли между ЕС и США
Глава Еврокомиссии оценила объемы торговли между ЕС и США - 10.07.2025, ПРАЙМ
Глава Еврокомиссии оценила объемы торговли между ЕС и США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 80% внешней торговли Евросоюза приходится не на США, а на других международных партнеров. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:11+0300
2025-07-10T11:12+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
брюссель
вашингтон
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 80% внешней торговли Евросоюза приходится не на США, а на других международных партнеров. При этом она в очередной раз подтвердила, что в Брюсселе "усердно работают", чтобы все же заключить с Вашингтоном торговую сделку в ближайшее время. "Нашим приоритетом является стабилизация ситуации с США. Это наш важнейший торговый и инвестиционный партнер, на долю которого приходится 20% всего нашего экспорта. Это составляет примерно 3% нашего ВВП. И миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики зависят от этого… Мы непрерывно работаем над достижением предварительного соглашения с США – чтобы сохранить тарифы на минимально возможном уровне и обеспечить необходимую бизнесу стабильность", - сказала она, выступая на экономическом французско-итальянском форуме в Риме. Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии. При этом, по ее словам, в ЕС "не наивны". "Мы знаем, что отношения с США могут не вернуться к тому, что было раньше. Именно поэтому мы также усердно работаем над укреплением и диверсификацией наших торговых отношений. 80% нашей торговли приходится на других партнеров – не США. И у нас уже самая большая сеть соглашений о свободной торговле. Соглашения с 76 странами", - пояснила глава Еврокомиссии. Ранее в Брюсселе заявили, что нацелены заключить соглашение с США по торговле до 1 августа.
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общество , мировая экономика, сша, брюссель, вашингтон, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, Брюссель, ВАШИНГТОН, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
11:11 10.07.2025 (обновлено: 11:12 10.07.2025)
 
Глава Еврокомиссии оценила объемы торговли между ЕС и США

Фон дер Ляйен: 80% внешней торговли Евросоюза приходится не на США, а на других партнеров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 80% внешней торговли Евросоюза приходится не на США, а на других международных партнеров.
При этом она в очередной раз подтвердила, что в Брюсселе "усердно работают", чтобы все же заключить с Вашингтоном торговую сделку в ближайшее время.
"Нашим приоритетом является стабилизация ситуации с США. Это наш важнейший торговый и инвестиционный партнер, на долю которого приходится 20% всего нашего экспорта. Это составляет примерно 3% нашего ВВП. И миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики зависят от этого… Мы непрерывно работаем над достижением предварительного соглашения с США – чтобы сохранить тарифы на минимально возможном уровне и обеспечить необходимую бизнесу стабильность", - сказала она, выступая на экономическом французско-итальянском форуме в Риме.
Трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.
При этом, по ее словам, в ЕС "не наивны". "Мы знаем, что отношения с США могут не вернуться к тому, что было раньше. Именно поэтому мы также усердно работаем над укреплением и диверсификацией наших торговых отношений. 80% нашей торговли приходится на других партнеров – не США. И у нас уже самая большая сеть соглашений о свободной торговле. Соглашения с 76 странами", - пояснила глава Еврокомиссии.
Ранее в Брюсселе заявили, что нацелены заключить соглашение с США по торговле до 1 августа.
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ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАБрюссельВАШИНГТОНУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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