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Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года

Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за три года оказал Украине поддержку в размере порядка 165 миллиардов евро. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T13:49+0300

2025-07-10T13:49+0300

2025-07-10T13:49+0300

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за три года оказал Украине поддержку в размере порядка 165 миллиардов евро. "Европа была и остается крупнейшим донором Украины – с поддержкой почти в 165 миллиардов евро. Только в этом году мы покроем 84% необходимого внешнего финансирования", - заявила она на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

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украина

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мировая экономика, украина, рим, урсула фон дер ляйен, ес