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Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года
Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года - 10.07.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за три года оказал Украине поддержку в размере порядка 165 миллиардов евро. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:49+0300
2025-07-10T13:49+0300
экономика
мировая экономика
украина
рим
урсула фон дер ляйен
ес
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за три года оказал Украине поддержку в размере порядка 165 миллиардов евро. "Европа была и остается крупнейшим донором Украины – с поддержкой почти в 165 миллиардов евро. Только в этом году мы покроем 84% необходимого внешнего финансирования", - заявила она на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.
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мировая экономика, украина, рим, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Рим, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
13:49 10.07.2025
 
Фон дер Ляйен рассказала о поддержке ЕС Украины за три года

Фон дер Ляйен: ЕС за три года оказал Украине поддержку в размере 165 миллиардов евро

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС за три года оказал Украине поддержку в размере порядка 165 миллиардов евро.
"Европа была и остается крупнейшим донором Украины – с поддержкой почти в 165 миллиардов евро. Только в этом году мы покроем 84% необходимого внешнего финансирования", - заявила она на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
Украина предложила ЕС взять на себя 50% расходов на содержание ВСУ
12:52
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРимУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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