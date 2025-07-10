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Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии - 10.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии
Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом показателей по инфляции в Германии, следует из данных торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:21+0300
2025-07-10T08:21+0300
экономика
германия
сша
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом показателей по инфляции в Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1736 доллара с 1,1723 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,32 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,1% - до 97,41 пункта. Позднее в четверг планируется выход данных по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2% с 2,1% месяцем ранее В это же день министерство труда США обнародует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 июля. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тысячи и составит 235 тысяч.
https://1prime.ru/20250709/dollar--859336988.html
германия
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германия, сша
Экономика, ГЕРМАНИЯ, США
08:21 10.07.2025
 
Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии

Курс евро к доллару растет перед выходом данных по инфляции в Германии

© fotolia.com / ug%Банкноты евро
%Банкноты евро - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© fotolia.com / ug
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом показателей по инфляции в Германии, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1736 доллара с 1,1723 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,32 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,1% - до 97,41 пункта.
Позднее в четверг планируется выход данных по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2% с 2,1% месяцем ранее
В это же день министерство труда США обнародует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 июля. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тысячи и составит 235 тысяч.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене
Вчера, 17:29
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯСША
 
 
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