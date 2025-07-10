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Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии

Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии - 10.07.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару перед выходом данных по инфляции в Германии

Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом показателей по инфляции в Германии, следует из данных торгов. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T08:21+0300

2025-07-10T08:21+0300

2025-07-10T08:21+0300

экономика

германия

сша

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом показателей по инфляции в Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1736 доллара с 1,1723 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,32 иены с уровня прошлого закрытия в 146,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,1% - до 97,41 пункта. Позднее в четверг планируется выход данных по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до 2% с 2,1% месяцем ранее В это же день министерство труда США обнародует статистику по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 июля. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тысячи и составит 235 тысяч.

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германия, сша