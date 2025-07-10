https://1prime.ru/20250710/evroparlament--859363256.html
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен - 10.07.2025, ПРАЙМ
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:24+0300
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2025-07-10T13:24+0300
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. Дебаты по этому досье прошли в Страсбурге на пленарной сессии в минувший понедельник. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в свой адрес в конкретных нарушениях на высокой должности главы исполнительной власти Евросоюза в общие слова о необходимости объединить усилия демократических сил на фоне усиления правых политических партий в Европе. Эксперты указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел. В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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мировая экономика, европа, брюссель, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, ек, financial times
Политика, Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Financial Times
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин
БРЮССЕЛЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса.
Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Дебаты по этому досье прошли в Страсбурге на пленарной сессии в минувший понедельник. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в свой адрес в конкретных нарушениях на высокой должности главы исполнительной власти Евросоюза в общие слова о необходимости объединить усилия демократических сил на фоне усиления правых политических партий в Европе.
Эксперты указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов".
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия