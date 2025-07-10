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Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен - 10.07.2025, ПРАЙМ
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Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен - 10.07.2025, ПРАЙМ
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен
Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T13:24+0300
2025-07-10T13:24+0300
политика
мировая экономика
европа
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. Дебаты по этому досье прошли в Страсбурге на пленарной сессии в минувший понедельник. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в свой адрес в конкретных нарушениях на высокой должности главы исполнительной власти Евросоюза в общие слова о необходимости объединить усилия демократических сил на фоне усиления правых политических партий в Европе. Эксперты указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел. В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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мировая экономика, европа, брюссель, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, ек, financial times
Политика, Мировая экономика, ЕВРОПА, Брюссель, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Financial Times
13:24 10.07.2025
 
Европарламент отклонил вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕК
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл - ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса.
Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Дебаты по этому досье прошли в Страсбурге на пленарной сессии в минувший понедельник. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в свой адрес в конкретных нарушениях на высокой должности главы исполнительной власти Евросоюза в общие слова о необходимости объединить усилия демократических сил на фоне усиления правых политических партий в Европе.
Эксперты указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов".
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия
10:36
 
ПолитикаМировая экономикаЕВРОПАБрюссельЛЮКСЕМБУРГУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКFinancial Times
 
 
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