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Премьер Словакии поручил послу при ЕС не поддерживать санкции против России
Премьер Словакии поручил послу при ЕС не поддерживать санкции против России - 10.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии поручил послу при ЕС не поддерживать санкции против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T11:45+0300
2025-07-10T11:45+0300
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БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с энергоресурсами из РФ еще не решен. В среду телеканал Euronews со ссылкой на источники сообщил, что Словакия на уровне послов стран Европейского союза снова заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России. По данным телеканала, дипломаты все еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни. "Отвергаем просто проголосовать за 18-й пакет санкций и обусловливаем голосование решением наших опасений, которые касаются цены на газ, его достатка и компенсации ущерба, который будет нанесен нам остановкой потока российского газа с 1 января 2028 года. Поскольку на данный момент этого не произошло, и вчера наш посол в Брюсселе получил инструкцию 18-й пакет санкций не поддерживать", - сказал Фицо в ходе видеообращения.Ранее Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
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рф, словакия, брюссель, роберт фицо, ес
Экономика, РФ, СЛОВАКИЯ, Брюссель, Роберт Фицо, ЕС
Премьер Словакии поручил послу при ЕС не поддерживать санкции против России
Фицо подтвердил, что поручил послу при ЕС не поддерживать санкции против России
БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с энергоресурсами из РФ еще не решен.
В среду телеканал Euronews со ссылкой на источники сообщил, что Словакия на уровне послов стран Европейского союза снова заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России. По данным телеканала, дипломаты все еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни.
"Отвергаем просто проголосовать за 18-й пакет санкций и обусловливаем голосование решением наших опасений, которые касаются цены на газ, его достатка и компенсации ущерба, который будет нанесен нам остановкой потока российского газа с 1 января 2028 года. Поскольку на данный момент этого не произошло, и вчера наш посол в Брюсселе получил инструкцию 18-й пакет санкций не поддерживать", - сказал Фицо в ходе видеообращения.
Ранее Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
Словакия вновь заблокировала принятие нового пакета санкций против России