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Фицо: ЕК пытается найти решение для Словакии в ситуации с газом из России

Фицо: ЕК пытается найти решение для Словакии в ситуации с газом из России - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фицо: ЕК пытается найти решение для Словакии в ситуации с газом из России

Европейская комиссия старается найти решение для Словакии в ситуации с возможной остановкой импорта газа из России, заявил премьер-министр республики Роберт... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T12:53+0300

2025-07-10T12:53+0300

2025-07-10T12:53+0300

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БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Европейская комиссия старается найти решение для Словакии в ситуации с возможной остановкой импорта газа из России, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен. "Должен признать, что Европейская комиссия старается найти решение для Словакии, в некоторых открытых темах мы приближаемся к соглашению, в некоторых - мы еще далеко… В любом случае желаю скорейшего соглашения с комиссией, которое бы привело к такой корректировке ее предложения остановить поток российского газа, которая бы защитила нас перед самыми худшими возможными последствиями", - сказал Фицо в ходе видеообращения.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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