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Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо

Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо - 10.07.2025, ПРАЙМ

Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо

Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T19:13+0300

2025-07-10T19:13+0300

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БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, заявил глава республики Роберт Фицо. Ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России. "Немецкий канцлер Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто", - написал Фицо на своей странице в соцсетях. Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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словакия, рф, фрг, роберт фицо, фридрих мерц, ес, facebook, ек