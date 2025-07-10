Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250710/fitso-859376817.html
Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо
Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо - 10.07.2025, ПРАЙМ
Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо
Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T19:13+0300
2025-07-10T19:13+0300
словакия
рф
фрг
роберт фицо
фридрих мерц
ес
facebook
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, заявил глава республики Роберт Фицо. Ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России. "Немецкий канцлер Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто", - написал Фицо на своей странице в соцсетях. Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20250707/sanktsii-859265535.html
словакия
рф
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, рф, фрг, роберт фицо, фридрих мерц, ес, facebook, ек
СЛОВАКИЯ, РФ, ФРГ, Роберт Фицо, Фридрих Мерц, ЕС, Facebook, ЕК
19:13 10.07.2025
 
Словакия поддержит санкции против РФ, если получит гарантии, заявил Фицо

Фицо: Словакии нужны гарантии, что ее энергобезопасность не окажется под угрозой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 10 июл - ПРАЙМ. Словакии нужны гарантии, что ее энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа, заявил глава республики Роберт Фицо.
Ранее в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал власти Словакии прекратить сопротивление и открыть путь к 18 пакету санкций ЕС против России.
"Немецкий канцлер Мерц просит словацкое правительство перестать блокировать принятие 18-го пакета санкций против России. Правительство Словакии готово поддержать этот пакет санкций, хотя он ничего не изменит в военном превосходстве и экономической производительности РФ. Однако до тех пор Словакия должна получить ясные гарантии, а не политические обещания, о том, что ее энергетическая безопасность и ценовая доступность энергии не будет поставлена под угрозу идеологическим предложением Европейской комиссии остановить импорт российского газа с 1 января 2028 года. Соглашение о таких гарантиях до сих пор не достигнуто", - написал Фицо на своей странице в соцсетях.
Фицо ранее в четверг подтвердил, что вновь поручил послу республики при Европейском союзе не поддерживать новый пакет санкций против РФ, поскольку вопрос с российскими энергоресурсами еще не решен.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Памятник-скульптура знаку Евро в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
В ЕС анонсировали введение против России самых жестких санкций с 2022 года
7 июля, 23:50
 
СЛОВАКИЯРФФРГРоберт ФицоФридрих МерцЕСFacebookЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала