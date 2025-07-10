https://1prime.ru/20250710/flynas--859349345.html
Flynas объявила о запуске рейсов из Эр-Рияда в Москву с 1 августа
Flynas объявила о запуске рейсов из Эр-Рияда в Москву с 1 августа - 10.07.2025, ПРАЙМ
Flynas объявила о запуске рейсов из Эр-Рияда в Москву с 1 августа
Саудовская авиакомпания Flynas запускает прямые рейсы из Эр-Рияда во "Внуково" с 1 августа, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T08:32+0300
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ДУБАЙ, 10 июл - ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Flynas запускает прямые рейсы из Эр-Рияда во "Внуково" с 1 августа, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. "Добавление Москвы в сеть Flynas также предоставит российским гостям возможность посетить Саудовскую Аравию, чтобы познакомиться с ее богатой историей и культурой, а также открыть для себя такие первоклассные направления, как Эд-Дирия, Эль-Ула и Красное море", - отмечается в заявлении авиакомпании. Ранее Росавиация выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва с 1 августа. До сих пор между Россией и Саудовской Аравией не было регулярных рейсов - только чартеры в Медину и Джидду на период хаджа. Также в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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эр-рияд, москва, саудовская аравия, аэропорт внуково, росавиация, бизнес
Эр-Рияд, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, аэропорт Внуково, Росавиация, Бизнес
Flynas объявила о запуске рейсов из Эр-Рияда в Москву с 1 августа
Саудовская авиакомпания Flynas запустит прямые рейсы из Эр-Рияда в Москву с 1 августа
ДУБАЙ, 10 июл - ПРАЙМ. Саудовская авиакомпания Flynas запускает прямые рейсы из Эр-Рияда во "Внуково" с 1 августа, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
"Добавление Москвы в сеть Flynas также предоставит российским гостям возможность посетить Саудовскую Аравию, чтобы познакомиться с ее богатой историей и культурой, а также открыть для себя такие первоклассные направления, как Эд-Дирия, Эль-Ула и Красное море", - отмечается в заявлении авиакомпании.
Ранее Росавиация выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва с 1 августа.
До сих пор между Россией и Саудовской Аравией не было регулярных рейсов - только чартеры в Медину и Джидду на период хаджа.
Также в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля