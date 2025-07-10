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Во Франции заявили, что сделают все, чтобы не допустить партию к власти

Во Франции заявили, что сделают все, чтобы не допустить партию к власти - 10.07.2025, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что сделают все, чтобы не допустить партию к власти

Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла считает, что власти страны "сделают всё", чтобы не допустить партию до президентских... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T01:59+0300

2025-07-10T01:59+0300

2025-07-10T01:59+0300

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ПАРИЖ, 10 июл - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла считает, что власти страны "сделают всё", чтобы не допустить партию до президентских выборов 2027 года. Накануне Барделла сообщал, что в бюро "Нацобъединения" начались обыски, были изъяты документы и финансовые отчеты. Лидер партии заявил, что обыски в бюро партии длились весь день, полиция забрала все компьютеры и всю почту сотрудников. "Эти обыски совершенно необоснованны, так как у комиссии есть доступ ко всем счетам наших избирательных кампаний. И все эти счета были одобрены. Нас совершенно не в чем упрекнуть. Я хочу заявить всем французам: будет сделано всё, чтобы не допустить нашего прихода к власти", - сказал Барделла журналистам на полях сессии Европарламента в Страсбурге. Он назвал беспрецедентным "политическое, юридическое и финансовое преследование", с которым сталкивается "Национальное объединение". "Мы имеем дело с политической операцией, которая имеет целью дестабилизацию "Национального объединения", предотвращение его участия в следующих выборах и, очевидно, его финансовый крах", - сказал Барделла. Политик указал на то, что в течение многих лет французские банки отказываются давать партии займы для финансирования избирательных кампаний. По этой причине партия прибегла к частным займам, что "абсолютно законно", подчеркнул Барделла. В июле 2024 года Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Расследование по статье "мошенничество, совершенное в отношении публичного лица, подделка документов и использование подделки" было начато после публикации доклада национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP) в отношении займов, предоставленных партии частными лицами. Это не является незаконной практикой, но подпадает под ряд ограничений. В общей сложности по состоянию на конец 2023 года у "Национального объединения" было более 20 миллионов евро невозвращенных займов от физических лиц, самый старый из которых был выдан в 2007 году. Если кредиты не будут погашены, комиссия по счетам избирательных кампаний будет расценивать их как пожертвования, что противоречит французскому избирательному кодексу. Во вторник стало известно, что прокуратура Евросоюза также начала расследование сообщений о незаконном использовании средств ЕС со стороны ранее существовавшей в Европарламенте группы "Идентичность и демократия", куда входила французская партия "Национальное объединение". Газета Monde сообщала, что генеральная дирекция финансов Европейского парламента подготовила отчет, из которого следует, что группа "Идентичность и демократия", предположительно, незаконно использовала 4,3 миллиона евро из фонда ЕС, отчет вскоре будет передан Европейскому бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег ЕП. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Ле Пен подала апелляцию, решение может быть вынесено летом 2026 года. Политик заявила, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию будет представлять лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

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общество , париж, марин ле пен, ес, еп