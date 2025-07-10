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Немецкая Helsing может обеспечить Европу беспилотными истребителями
Немецкая Helsing может обеспечить Европу беспилотными истребителями - 10.07.2025, ПРАЙМ
Немецкая Helsing может обеспечить Европу беспилотными истребителями
Германская оборонная компания Helsing, специализирующаяся на производстве управляемых при помощи искусственного интеллекта БПЛА, может обеспечить Европу... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T09:29+0300
2025-07-10T09:29+0300
2025-07-10T09:29+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Германская оборонная компания Helsing, специализирующаяся на производстве управляемых при помощи искусственного интеллекта БПЛА, может обеспечить Европу беспилотными истребителями уже в этом десятилетии, пишет газета Financial Times со ссылкой на старшего директора авиационного подразделения компании Стефани Лингеман. "Внедрение программного обеспечения в реальных условиях эксплуатации ВВС - это вопрос "скорее нескольких лет, чем десятилетий", - приводит издание слова Лингеман, подчеркнувшей, что компания рассчитывает, что внедрение технологии беспилотного управления истребителями произойдет уже в этом десятилетии. По ее информации, в то время как лучший летчик-истребитель может рассчитывать на налет тысяч часов за свою карьеру, системе искусственного интеллекта Centaur компании Helsing потребовалось всего 72 часа, чтобы получить миллион часов опыта. Тем не менее, отвечая на вопрос, устранит ли эта технология необходимость в традиционных истребителях вообще, Лингеманн ответила, что, по ее мнению, переходный период будет длительным. Financial Times отмечает, что технологии Helsing обеспечили тестовый беспилотный контроль над шведским истребителем Gripen E в ходе учений над Балтийским морем в мае и июне этого года.
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общество , европа, балтийское море, financial times
Вооружения, Общество , ЕВРОПА, Балтийское море, Financial Times
Немецкая Helsing может обеспечить Европу беспилотными истребителями
FT: Helsing может обеспечить ЕС беспилотными истребителями в этом десятилетии
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Германская оборонная компания Helsing, специализирующаяся на производстве управляемых при помощи искусственного интеллекта БПЛА, может обеспечить Европу беспилотными истребителями уже в этом десятилетии, пишет газета Financial Times со ссылкой на старшего директора авиационного подразделения компании Стефани Лингеман.
"Внедрение программного обеспечения в реальных условиях эксплуатации ВВС - это вопрос "скорее нескольких лет, чем десятилетий", - приводит издание слова Лингеман, подчеркнувшей, что компания рассчитывает, что внедрение технологии беспилотного управления истребителями произойдет уже в этом десятилетии.
По ее информации, в то время как лучший летчик-истребитель может рассчитывать на налет тысяч часов за свою карьеру, системе искусственного интеллекта Centaur компании Helsing потребовалось всего 72 часа, чтобы получить миллион часов опыта. Тем не менее, отвечая на вопрос, устранит ли эта технология необходимость в традиционных истребителях вообще, Лингеманн ответила, что, по ее мнению, переходный период будет длительным.
Financial Times отмечает, что технологии Helsing обеспечили тестовый беспилотный контроль над шведским истребителем Gripen E в ходе учений над Балтийским морем в мае и июне этого года.
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