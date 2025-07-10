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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут - 10.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг перед выходом данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США,... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:57+0300

2025-07-10T14:57+0300

2025-07-10T14:57+0300

экономика

общество

сша

nasdaq composite

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут в четверг перед выходом данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04% - до 44 699 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 поднимался на 0,05%, до 23 064,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,02%, до 6 308,5 пункта. Позднее в четверг планируется выход статистики по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 июля от министерства труда страны. Аналитики полагают, что показатель вырастет на 2 тысячи и составит 235 тысяч. При этом акции американского производителя хлопьев для завтрака WK Kellogg растут на предторгах четверга более чем на 52% после сообщений в СМИ о том, что ее готовится купить итальянская Ferrero почти за 3 миллиарда долларов. В среду Федеральная резервная система США обнародовала протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Из вышедшего документа следует, что большинство участников заседания Комитета по открытым рынкам регулятора считают целесообразным понижение учетной ставки в течение текущего года, если давление импортных пошлин на инфляцию окажется временным, а ситуация на рынке труда ухудшится.

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общество , сша, nasdaq composite