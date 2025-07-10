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Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,6%
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,6% - 10.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,6%
Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются на 1,6%, почти до 422 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются на 1,6%, почти до 422 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 421,2 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.23 мск их стоимость составляла 421,9 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,4 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, нидерланды, ice, газ
Энергетика, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE, Газ
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,6%
Биржевые цены на газ в Европе растут почти до 422 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг утром поднимаются на 1,6%, почти до 422 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 421,2 доллара (+1,4%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.23 мск их стоимость составляла 421,9 доллара (+1,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,4 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Европа запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа