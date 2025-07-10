https://1prime.ru/20250710/gaz-859365295.html
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T14:01+0300
2025-07-10T14:01+0300
2025-07-10T14:01+0300
энергетика
общество
мировая экономика
вена
австрия
фсэг
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa1949861ba679897a11f434fd56b415.jpg
ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще не наступило, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мухаммед Хамель. "Мы пересматриваем прогнозы потребления природного газа, и думаем, что в нашем прогнозе, который мы собираемся опубликовать к концу этого года, прогноз будет гораздо выше, чем в предыдущих", - сказал Хамель в ходе семинара ОПЕК. По его словам, потребление газа растет постоянно, на 2% ежегодно. Текущий прогноз ФСЭГ до 2050 года предполагает рост потребления газа на 40%. "Газ играл и играет важную роль в энергобалансе, но его "золотой век" еще не наступил", - добавил генсек ФСЭГ. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
https://1prime.ru/20250710/gaz-859352498.html
вена
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4cb4139e3239e83478b5758475daa1b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, вена, австрия, фсэг, опек
Энергетика, Общество , Мировая экономика, Вена, АВСТРИЯ, ФСЭГ, ОПЕК
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ
ФСЭГ к концу года сильно повысит прогноз потребления газа на период до 2050 года
ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще не наступило, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мухаммед Хамель.
"Мы пересматриваем прогнозы потребления природного газа, и думаем, что в нашем прогнозе, который мы собираемся опубликовать к концу этого года, прогноз будет гораздо выше, чем в предыдущих", - сказал Хамель в ходе семинара ОПЕК.
По его словам, потребление газа растет постоянно, на 2% ежегодно. Текущий прогноз ФСЭГ до 2050 года предполагает рост потребления газа на 40%.
"Газ играл и играет важную роль в энергобалансе, но его "золотой век" еще не наступил", - добавил генсек ФСЭГ.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,6%