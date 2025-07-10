https://1prime.ru/20250710/gaz-859365295.html

"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ

"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ - 10.07.2025, ПРАЙМ

"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T14:01+0300

2025-07-10T14:01+0300

2025-07-10T14:01+0300

энергетика

общество

мировая экономика

вена

австрия

фсэг

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/82771/56/827715600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fa1949861ba679897a11f434fd56b415.jpg

ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще не наступило, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мухаммед Хамель. "Мы пересматриваем прогнозы потребления природного газа, и думаем, что в нашем прогнозе, который мы собираемся опубликовать к концу этого года, прогноз будет гораздо выше, чем в предыдущих", - сказал Хамель в ходе семинара ОПЕК. По его словам, потребление газа растет постоянно, на 2% ежегодно. Текущий прогноз ФСЭГ до 2050 года предполагает рост потребления газа на 40%. "Газ играл и играет важную роль в энергобалансе, но его "золотой век" еще не наступил", - добавил генсек ФСЭГ. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

https://1prime.ru/20250710/gaz-859352498.html

вена

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, вена, австрия, фсэг, опек