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"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ - 10.07.2025, ПРАЙМ
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"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T14:01+0300
2025-07-10T14:01+0300
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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще не наступило, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мухаммед Хамель. "Мы пересматриваем прогнозы потребления природного газа, и думаем, что в нашем прогнозе, который мы собираемся опубликовать к концу этого года, прогноз будет гораздо выше, чем в предыдущих", - сказал Хамель в ходе семинара ОПЕК. По его словам, потребление газа растет постоянно, на 2% ежегодно. Текущий прогноз ФСЭГ до 2050 года предполагает рост потребления газа на 40%. "Газ играл и играет важную роль в энергобалансе, но его "золотой век" еще не наступил", - добавил генсек ФСЭГ. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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общество , мировая экономика, вена, австрия, фсэг, опек
Энергетика, Общество , Мировая экономика, Вена, АВСТРИЯ, ФСЭГ, ОПЕК
14:01 10.07.2025
 
"Золотой век" газа в мире еще не наступил, заявил генсек ФСЭГ

ФСЭГ к концу года сильно повысит прогноз потребления газа на период до 2050 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Здание ОПЕК в Вене
 Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) к концу этого года сильно повысит свой прогноз потребления газа на период до 2050 года, "золотого века" голубого топлива еще не наступило, заявил генеральный секретарь ФСЭГ Мухаммед Хамель.
"Мы пересматриваем прогнозы потребления природного газа, и думаем, что в нашем прогнозе, который мы собираемся опубликовать к концу этого года, прогноз будет гораздо выше, чем в предыдущих", - сказал Хамель в ходе семинара ОПЕК.
По его словам, потребление газа растет постоянно, на 2% ежегодно. Текущий прогноз ФСЭГ до 2050 года предполагает рост потребления газа на 40%.
"Газ играл и играет важную роль в энергобалансе, но его "золотой век" еще не наступил", - добавил генсек ФСЭГ.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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