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Цены на газ в Европе выросли на 2%

Цены на газ в Европе выросли на 2% - 10.07.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли на 2%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга увеличились на 2% – до 423,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T19:27+0300

2025-07-10T19:27+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга увеличились на 2% – до 423,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 421,2 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 429,2 доллара (+3,3%), ценовой минимум - 420 долларов (+1,1%). Последние фьючерсы торговались по 423,6 доллара (+2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 415,4 доллара за тысячу кубометров. "Рынок тянется вверх всю эту неделю. Погодные условия в Европе остаются теплыми, но не несут в себе проблемы для электроснабжения региона. Общее потребление газа сокращается осторожными темпами", - заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт также добавил, что поставки газа из Норвегии стабильны. Скрябин объяснил, что к сегодняшнему дню подземные газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 61,2%. Как отметил аналитик, у региона еще есть время для закачки газа в ПГХ до наступления отопительного сезона. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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европа, нидерланды, норвегия, ice, ук альфа-капитал, ес