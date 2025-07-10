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"Не смог добиться". Во Франции обрушились на Трампа из-за Путина
"Не смог добиться". Во Франции обрушились на Трампа из-за Путина - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Не смог добиться". Во Франции обрушились на Трампа из-за Путина
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. | 10.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина."Трамп — наглый индивидуум, не обладающий ни (необходимым — Прим. ред.) образованием, ни манерами. Никогда не слышал, чтобы Путин так говорил. Русскую культуру и правда невозможно сравнивать с несуществующей культурой американской", — написал Trianin94.Другой пользователь, Diogene, отметил, что неопределенная риторика Трампа позволяет Владимиру Зеленскому продолжать противостояние с Россией, будучи уверенным в поддержке со стороны Вашингтона. По мнению комментатора, Путин наступает на Украине, а Трамп противоречит себе в вопросе поставок оружия, в то время как Зеленский не идет на переговоры, надеясь на помощь США.Некоторые также выразили сомнения в способности как Трампа, так и европейских лидеров выступать посредниками между Россией и Украиной."По крайней мере, Путин производит хорошее впечатление — чего Трамп так и не смог добиться — и никогда не сможет", — написал CH-101."Макрон предлагает себя на роль посредника между Трампом и Путиным", — отметил erick888."Брижит (Макрон в этой роли. — Прим. ред.) была бы лучше", — пошутил в ответ Diogene.Ранее Трамп выразил недовольство ходом урегулирования на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса в разговоре с Путиным, состоявшемся 3 июля. Трамп заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Политика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Le Figaro, Владимир Зеленский
"Не смог добиться". Во Франции обрушились на Трампа из-за Путина
Читатели газеты Le Figaro раскритиковали Трампа за его выпады в сторону Путина
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента США Дональда Трампа за его высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина.
"Трамп — наглый индивидуум, не обладающий ни (необходимым — Прим. ред.) образованием, ни манерами. Никогда не слышал, чтобы Путин так говорил. Русскую культуру и правда невозможно сравнивать с несуществующей культурой американской", — написал Trianin94.
Другой пользователь, Diogene, отметил, что неопределенная риторика Трампа позволяет Владимиру Зеленскому продолжать противостояние с Россией, будучи уверенным в поддержке со стороны Вашингтона. По мнению комментатора, Путин наступает на Украине, а Трамп противоречит себе в вопросе поставок оружия, в то время как Зеленский не идет на переговоры, надеясь на помощь США.
Некоторые также выразили сомнения в способности как Трампа, так и европейских лидеров выступать посредниками между Россией и Украиной.
"По крайней мере, Путин производит хорошее впечатление — чего Трамп так и не смог добиться — и никогда не сможет", — написал CH-101.
"Макрон предлагает себя на роль посредника между Трампом и Путиным", — отметил erick888.
"Брижит (Макрон в этой роли. — Прим. ред.) была бы лучше", — пошутил в ответ Diogene.
Ранее Трамп выразил недовольство ходом урегулирования на Украине и заявил, что не смог достичь прогресса в разговоре с Путиным, состоявшемся 3 июля. Трамп заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Не впечатлилась". Реакция Кремля на слова Трампа огорчила Запад