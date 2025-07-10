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Комитет ГД рекомендовал увеличить лимит возмещения по безотзывным вкладам

Комитет ГД рекомендовал увеличить лимит возмещения по безотзывным вкладам - 10.07.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал увеличить лимит возмещения по безотзывным вкладам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T09:36+0300

2025-07-10T09:36+0300

2025-07-10T09:36+0300

экономика

анатолий аксаков

агентство по страхованию вкладов

минфин

госдума

финансы

банки

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 июля, причем возможно сразу и третье чтение. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Повышение страхового лимита повысит интерес россиян к долгосрочным сбережениям и будет стимулировать привлечение "длинных" денег в экономику, считает председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. В пояснительной записке уточняется, что страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладов (счетов), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как отмечал ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений увеличивается до 4,2 миллиона рублей. Досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам. Исходя из пояснительной записки, на 1 января 2025 года всего девять российских банков имели средства вкладчиков, привлеченные с использованием сберегательных сертификатов. Суммарный объем этих средств - около 4 миллиардов рублей, что менее 0,01% обязательств банков и лишь 0,01% страховой ответственности АСВ по всем средствам физлиц. При этом 99% объема приходится на системно значимые кредитные организации. Президент России Владимир Путин в прошлом году в послании Федеральному собранию предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогут размещать средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады. При этом средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей - то есть вдвое больше, чем по обычным депозитам. Во исполнение поручения президента Минфин разработал данный законопроект.

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анатолий аксаков, агентство по страхованию вкладов, минфин, госдума, финансы, банки