https://1prime.ru/20250710/gelendzhik-859368785.html
Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений среди туристов
Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений среди туристов - 10.07.2025, ПРАЙМ
Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений среди туристов
Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта,... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T15:27+0300
2025-07-10T15:27+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта, курорт занял седьмое место, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных. "По данным "Яндекс Путешествий", Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты, наряду с такими городами, как Сочи, Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе. Там отметили, что в топе по бронированиям авиабилетов на 9 июня Геленджик опережают только Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск. С момента официального анонса об открытии аэропорта вырос и поиск отелей в Геленджике на 21% по сравнению с 8 июля, отметили в сервисе. "Вчера, 9 июля, до 16 часов по бронированиям отелей Геленджик был на 8 месте, после объявления об аэропорте он поднялся на 6", - подчеркнули в компании. Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
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общество , геленджик, сочи, калининград, "яндекс.путешествия", росавиация, аэрофлот
Общество , Геленджик, СОЧИ, КАЛИНИНГРАД, "Яндекс.Путешествия", Росавиация, Аэрофлот
Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений среди туристов
"Яндекс Путешествия": Геленджик вошел в десятку самых востребованных направлений
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты после новостей об открытии аэропорта, курорт занял седьмое место, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных.
"По данным "Яндекс Путешествий", Геленджик уверенно вошёл в десятку самых востребованных направлений среди российских туристов по запросам на авиабилеты, наряду с такими городами, как Сочи, Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в сервисе.
Там отметили, что в топе по бронированиям авиабилетов на 9 июня Геленджик опережают только Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды и Новосибирск.
С момента официального анонса об открытии аэропорта вырос и поиск отелей в Геленджике на 21% по сравнению с 8 июля, отметили в сервисе. "Вчера, 9 июля, до 16 часов по бронированиям отелей Геленджик был на 8 месте, после объявления об аэропорте он поднялся на 6", - подчеркнули в компании.
Как сообщала накануне Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы по этому направлению с 18 июля.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек, было выполнено 324 рейса.
В АТОР оценили вероятность запуска международных авиарейсов в Геленджик