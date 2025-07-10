https://1prime.ru/20250710/gelendzhik-859374448.html
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком - 10.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком, с 18 июля рейсы будут ежедневными, а с 1 августа появится второй рейс, сообщила... | 10.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком, с 18 июля рейсы будут ежедневными, а с 1 августа появится второй рейс, сообщила компания. "Аэрофлот увеличивает частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. В июле полёты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18 числа ежедневно... Аэрофлот будет выполнять на популярный черноморский курорт два рейса в сутки, начиная с 1 августа", - сообщила авиакомпания. В среду компания заявляла о введении ежедневных рейсов с 25 июля, с 6 августа - два раза в день. Как в среду сообщила Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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геленджик, москва, элиста, аэрофлот, росавиация
Экономика, Геленджик, МОСКВА, Элиста, Аэрофлот, Росавиация
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком
"Аэрофлот" начнет выполнять ежедневные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком, с 18 июля рейсы будут ежедневными, а с 1 августа появится второй рейс, сообщила компания.
"Аэрофлот увеличивает частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. В июле полёты между Москвой и Геленджиком будут выполняться c 18 числа ежедневно... Аэрофлот будет выполнять на популярный черноморский курорт два рейса в сутки, начиная с 1 августа", - сообщила авиакомпания.
В среду компания заявляла о введении ежедневных рейсов с 25 июля, с 6 августа - два раза в день.
Как в среду сообщила Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тыс. человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.
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