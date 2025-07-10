Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250710/golosovanie-859354584.html
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым голосованиям по вотуму недоверия в случае, если голосование в четверг... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:36+0300
2025-07-10T10:36+0300
политика
общество
румыния
люксембург
урсула фон дер ляйен
ес
ек
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_483965223046d32326ebe8e0537dfafb.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым голосованиям по вотуму недоверия в случае, если голосование в четверг провалится, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутата из Румынии Георге Пиперю, который ранее внес соответствующее предложение. В четверг депутаты Европейского парламента проголосуют по вотуму недоверия главе ЕК фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. "Пиперя сказал, что вотумы недоверия полезны для демократий, и что его усилия равнозначны "открытию ящика Пандоры", потому что он показал, что "это возможно". Он сказал, что фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым попыткам выразить недоверие", - говорится в публикации издания. В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
https://1prime.ru/20250704/useless-859195373.html
румыния
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/36/841323654_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_c28ccb721071f113add8520f6afea828.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , румыния, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, ек, politico
Политика, Общество , РУМЫНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Politico
10:36 10.07.2025
 
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия

Politico: Фон дер Ляйен следует быть готовой к новым голосованиям по вотуму недоверия

© CC BY 2.0 / Houses of the OireachtasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2025
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым голосованиям по вотуму недоверия в случае, если голосование в четверг провалится, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутата из Румынии Георге Пиперю, который ранее внес соответствующее предложение.
В четверг депутаты Европейского парламента проголосуют по вотуму недоверия главе ЕК фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса.
"Пиперя сказал, что вотумы недоверия полезны для демократий, и что его усилия равнозначны "открытию ящика Пандоры", потому что он показал, что "это возможно". Он сказал, что фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым попыткам выразить недоверие", - говорится в публикации издания.
В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Самолет авиакомпании Ryanair - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Глава Ryanair назвал фон дер Ляйен бесполезным политиком
4 июля, 23:49
 
ПолитикаОбществоРУМЫНИЯЛЮКСЕМБУРГУрсула фон дер ЛяйенЕСЕКPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала