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СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия - 10.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым голосованиям по вотуму недоверия в случае, если голосование в четверг... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T10:36+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым голосованиям по вотуму недоверия в случае, если голосование в четверг провалится, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутата из Румынии Георге Пиперю, который ранее внес соответствующее предложение. В четверг депутаты Европейского парламента проголосуют по вотуму недоверия главе ЕК фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. "Пиперя сказал, что вотумы недоверия полезны для демократий, и что его усилия равнозначны "открытию ящика Пандоры", потому что он показал, что "это возможно". Он сказал, что фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым попыткам выразить недоверие", - говорится в публикации издания. В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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Политика, Общество , РУМЫНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК, Politico
СМИ: главе ЕК следует быть готовой к голосованиям по вотуму недоверия
Politico: Фон дер Ляйен следует быть готовой к новым голосованиям по вотуму недоверия
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым голосованиям по вотуму недоверия в случае, если голосование в четверг провалится, сообщает издание Politico со ссылкой на евродепутата из Румынии Георге Пиперю, который ранее внес соответствующее предложение.
В четверг депутаты Европейского парламента проголосуют по вотуму недоверия главе ЕК фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса.
"Пиперя сказал, что вотумы недоверия полезны для демократий, и что его усилия равнозначны "открытию ящика Пандоры", потому что он показал, что "это возможно". Он сказал, что фон дер Ляйен следует быть готовой к "нескольким" новым попыткам выразить недоверие", - говорится в публикации издания.
В конце июня британская газета Financial Times сообщила, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации по ценам на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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