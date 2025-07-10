Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый посещаемый город Золотого кольца России - 10.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250710/gorod-859346952.html
Назван самый посещаемый город Золотого кольца России
Назван самый посещаемый город Золотого кольца России - 10.07.2025, ПРАЙМ
Назван самый посещаемый город Золотого кольца России
Количество путешествующих по Золотому кольцу России туристов в первом полугодии увеличилось на 13% в годовом выражении, самым посещаемым городом на маршруте... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T07:16+0300
2025-07-10T07:16+0300
общество
ярославль
иваново
кострома
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859346952.jpg?1752120982
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Количество путешествующих по Золотому кольцу России туристов в первом полугодии увеличилось на 13% в годовом выражении, самым посещаемым городом на маршруте стал Ярославль, на него пришлось 35% всех поездок, говорится в исследовании онлайн-сервиса для путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "С начала 2025 года Золотое кольцо России встретило на 13% больше туристов, чем годом ранее. В тройку популярных городов вошли Ярославль, Владимир и Иваново. Свыше трети (35%) поездок по Золотому кольцу в первом полугодии пришлось на Ярославль", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных сервиса. Там также уточнили, что второе и третье места в рейтинге по количеству поездок заняли Владимир (21%) и Иваново (19%) соответственно. Кроме того, спросом пользовались путешествия в Кострому и Переславль-Залесский. При этом больше всего интерес у россиян вырос к Суздалю, за шесть месяцев 2025 года его посетило на 65% больше туристов по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество поездок в Кострому (+30%), Ярославль (+16%) и Переславль-Залесский (+13%). "Большинство путешествий по Золотому кольцу начинаются в Москве и Московской области. При этом каждую третью (34%) поездку совершают зумеры (родились после 1997 года). В среднем на дорогу путешественники тратят 2 тысячи рублей. Дольше и дороже добираться в Ярославль: туда билет в среднем стоит 3 тысячи рублей", - поделилась руководитель отдела маркетингового анализа "Туту" Ольга Котельникова. По данным сервиса, больше половины всех туристов путешествуют в города Золотого кольца поездом, чуть больше трети выбирают для этого автобус и только 1% - самолет.
ярославль
иваново
кострома
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ярославль, иваново, кострома
Общество , ЯРОСЛАВЛЬ, Иваново, Кострома
07:16 10.07.2025
 
Назван самый посещаемый город Золотого кольца России

"Туту": Ярославль стал самым посещаемым городом Золотого кольца России

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Количество путешествующих по Золотому кольцу России туристов в первом полугодии увеличилось на 13% в годовом выражении, самым посещаемым городом на маршруте стал Ярославль, на него пришлось 35% всех поездок, говорится в исследовании онлайн-сервиса для путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"С начала 2025 года Золотое кольцо России встретило на 13% больше туристов, чем годом ранее. В тройку популярных городов вошли Ярославль, Владимир и Иваново. Свыше трети (35%) поездок по Золотому кольцу в первом полугодии пришлось на Ярославль", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных сервиса.
Там также уточнили, что второе и третье места в рейтинге по количеству поездок заняли Владимир (21%) и Иваново (19%) соответственно. Кроме того, спросом пользовались путешествия в Кострому и Переславль-Залесский.
При этом больше всего интерес у россиян вырос к Суздалю, за шесть месяцев 2025 года его посетило на 65% больше туристов по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество поездок в Кострому (+30%), Ярославль (+16%) и Переславль-Залесский (+13%).
"Большинство путешествий по Золотому кольцу начинаются в Москве и Московской области. При этом каждую третью (34%) поездку совершают зумеры (родились после 1997 года). В среднем на дорогу путешественники тратят 2 тысячи рублей. Дольше и дороже добираться в Ярославль: туда билет в среднем стоит 3 тысячи рублей", - поделилась руководитель отдела маркетингового анализа "Туту" Ольга Котельникова.
По данным сервиса, больше половины всех туристов путешествуют в города Золотого кольца поездом, чуть больше трети выбирают для этого автобус и только 1% - самолет.
 
ОбществоЯРОСЛАВЛЬИвановоКострома
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала