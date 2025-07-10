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Назван самый посещаемый город Золотого кольца России

Назван самый посещаемый город Золотого кольца России - 10.07.2025, ПРАЙМ

Назван самый посещаемый город Золотого кольца России

Количество путешествующих по Золотому кольцу России туристов в первом полугодии увеличилось на 13% в годовом выражении, самым посещаемым городом на маршруте... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T07:16+0300

2025-07-10T07:16+0300

2025-07-10T07:16+0300

общество

ярославль

иваново

кострома

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Количество путешествующих по Золотому кольцу России туристов в первом полугодии увеличилось на 13% в годовом выражении, самым посещаемым городом на маршруте стал Ярославль, на него пришлось 35% всех поездок, говорится в исследовании онлайн-сервиса для путешествий "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "С начала 2025 года Золотое кольцо России встретило на 13% больше туристов, чем годом ранее. В тройку популярных городов вошли Ярославль, Владимир и Иваново. Свыше трети (35%) поездок по Золотому кольцу в первом полугодии пришлось на Ярославль", - говорится в исследовании, основанном на собственных данных сервиса. Там также уточнили, что второе и третье места в рейтинге по количеству поездок заняли Владимир (21%) и Иваново (19%) соответственно. Кроме того, спросом пользовались путешествия в Кострому и Переславль-Залесский. При этом больше всего интерес у россиян вырос к Суздалю, за шесть месяцев 2025 года его посетило на 65% больше туристов по сравнению с прошлым годом. Также выросло количество поездок в Кострому (+30%), Ярославль (+16%) и Переславль-Залесский (+13%). "Большинство путешествий по Золотому кольцу начинаются в Москве и Московской области. При этом каждую третью (34%) поездку совершают зумеры (родились после 1997 года). В среднем на дорогу путешественники тратят 2 тысячи рублей. Дольше и дороже добираться в Ярославль: туда билет в среднем стоит 3 тысячи рублей", - поделилась руководитель отдела маркетингового анализа "Туту" Ольга Котельникова. По данным сервиса, больше половины всех туристов путешествуют в города Золотого кольца поездом, чуть больше трети выбирают для этого автобус и только 1% - самолет.

ярославль

иваново

кострома

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общество , ярославль, иваново, кострома