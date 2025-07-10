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Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня из-за жары

Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня из-за жары - 10.07.2025, ПРАЙМ

Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня из-за жары

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T16:26+0300

2025-07-10T16:26+0300

2025-07-10T16:26+0300

общество

госдума

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении продолжительности рабочего дня из-за жары. Инициативой предлагалось установить, что работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день: при температуре воздуха 28,5 градуса - на один час, при температуре от 29 градусов - на два часа, а если на термометре 30,5 градуса и выше - на четыре часа. Предлагаемые изменения были направлены на защиту здоровья работников и устранения правового пробела, так как по действующему законодательству официальной нормы на этот счёт нет. На практике работодатели не могут законно сократить рабочий день из-за жары и вынуждены объявлять простой с частичной оплатой. Между тем, по санитарным правилам работодатель обязан обеспечить безопасную температуру на рабочем месте, но не всегда имеет средства или возможности для этого. "Предлагаемые меры - это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика - достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесёт существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев", - рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) РИА Новости. Политик подчеркнул, что меняется климат, и жара даже в России становится не просто фактором дискомфорта, а реальной угрозой для здоровья и даже жизни людей. "Например, последняя волна жары в юге Европе привела к гибели более 2300 человек. В условиях жары страдают сердечно-сосудистая система, мозг, снижается концентрация внимания. Это особенно опасно на рабочих местах, где требуется точность и физическая нагрузка", - добавил он.

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общество , госдума