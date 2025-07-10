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В Госдуму внесут проект о страховых агентах - 10.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о страховых агентах
В Госдуму внесут проект о страховых агентах - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о страховых агентах
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T00:22+0300
2025-07-10T00:22+0300
общество
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Необходимость такого подхода, по мнению автора, вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, которая может возникнуть в спорных ситуациях. Проект, как отмечается в сопроводительных документах, разработан в связи с необходимостью обеспечения стабильности страхового рынка и актуализации законодательства о страховой деятельности.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
общество
Общество
00:22 10.07.2025
 
В Госдуму внесут проект о страховых агентах

В Госдуму внесут проект о страховом агентстве для юрлиц и индивидуальных предпринимателей

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Необходимость такого подхода, по мнению автора, вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, которая может возникнуть в спорных ситуациях.
Проект, как отмечается в сопроводительных документах, разработан в связи с необходимостью обеспечения стабильности страхового рынка и актуализации законодательства о страховой деятельности.
 
Общество
 
 
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