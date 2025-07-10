https://1prime.ru/20250710/gosduma-859344580.html
В Госдуму внесут проект о страховых агентах
В Госдуму внесут проект о страховых агентах - 10.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о страховых агентах
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми... | 10.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-10T00:22+0300
2025-07-10T00:22+0300
2025-07-10T00:22+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859344580.jpg?1752096164
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Необходимость такого подхода, по мнению автора, вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, которая может возникнуть в спорных ситуациях.
Проект, как отмечается в сопроводительных документах, разработан в связи с необходимостью обеспечения стабильности страхового рынка и актуализации законодательства о страховой деятельности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В Госдуму внесут проект о страховых агентах
В Госдуму внесут проект о страховом агентстве для юрлиц и индивидуальных предпринимателей
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Необходимость такого подхода, по мнению автора, вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, которая может возникнуть в спорных ситуациях.
Проект, как отмечается в сопроводительных документах, разработан в связи с необходимостью обеспечения стабильности страхового рынка и актуализации законодательства о страховой деятельности.