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В Госдуму внесут проект о страховых агентах

В Госдуму внесут проект о страховых агентах - 10.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о страховых агентах

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми... | 10.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-10T00:22+0300

2025-07-10T00:22+0300

2025-07-10T00:22+0300

общество

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Необходимость такого подхода, по мнению автора, вызвана тем, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, то есть должна осуществляться профессиональными участниками рынка, а четкое определение вида договора, заключаемого между страховым агентом и страховщиком, позволит устранить правовую неопределенность, которая может возникнуть в спорных ситуациях. Проект, как отмечается в сопроводительных документах, разработан в связи с необходимостью обеспечения стабильности страхового рынка и актуализации законодательства о страховой деятельности.

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общество